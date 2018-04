Když v Jeseníkách prší...

První zastávkou mohou být některé objekty hydroelektrárny Dlouhé Stráně. Pod serpentinami z Červenohorského sedla odbočuje ze silnice číslo 44 do údolí říčky Divoká Desná horská silnička ke čtyři kilometry vzdálené dolní nádrži této přečerpávací vodní elektrárny. Pod její hrází jsou i některé povrchové objekty elektrárny, zatímco její strojovna se dvěma soustrojími s celkovým výkonem 650 MW je ukryta hluboko v podzemních prostorách. Přečerpávací elektrárna má tři části: na vrcholu kopce Dlouhé Stráně, podle kterého je také celé dílo pojmenováno, byla vybudována horní nádrž, propojená s podzemní elektrárnou a dolní nádrží 1,5 kilometru dlouhým podzemním potrubím se spádem přes 500 metrů. V areálu povrchových objektů pod hrází dolní nádrže je i veřejnosti přístupné informační středisko této naší největší vodní elektrárny. Zde je (v našich poměrech zatím ojedinělá a výjimečná) možnost seznámit se s funkcí a významem přečerpávací elektrárny na jejím modelu, na schematech, s výkladem odborníka i na videosnímku a dojít tunelem i do strojovny podzemní elektrárny.

Další zastávkou na trase je obec Velké Losiny, známá svými lázněmi, zámkem, ale především unikátní historickou papírnou, v níž je dodnes tradičním postupem ručně vyráběn papír. Mohutná budova papírny leží hned vedle hlavní silnice, která Velkými Losinami projíždí (při cestě ve směru od Jeseníka do Šumperka po pravé straně). Papírenská manufaktura na místě dřívějšího vodou poháněného obilního mlýna vznikla před více než 400 lety, kdy panství patřilo Žerotínům. Papírna zažila období prosperity i úpadku, střídali se majitelé a nájemci, ale historický postup ruční výroby papíru se podařilo održet dodnes. Se vším je možné se seznámit v expozici Papírenského muzea v objektu papírny. Prohlídka začíná v expozici o historii papíru a jeho výroby, pokračuje zhlédnutím krátkého videoprogramu o historii velkolosinské papírny, a vyvrcholením je právě prohlídka manufaktury s výrobou ručního papíru.

V budově papírny je také prodejna zdejších výrobků.

Cestou mezi Kouty nad Desnou, Velkými Losinami a Petrovem nad Desnou jsou dodnes na několika místech patrné následky povodní z července 1997. Dosud není zprovozněna železniční trať mezi Petrovem a Kouty (ale sdružení obcí, ležících na její trase, ji opravuje a hodlá provozovat), silnice vede na jednom místě přes provizorní most a zůstaly i další stopy po velké vodě, třebaže v této oblasti nebyl její průběh relativně nejhorší a lidé již většinu škod na svých domech opravili. Svazek obcí v údolí Desné již mezi Šumperkem, Petrovem a Sobotínem provozuje jednu z prvních soukromých železničních tratí v České republice. Na rozdíl od praxe Českých drah tu nabídka služeb stoupá a trať se uživí. Turisté zejména oceňují také to, že ve všech vlacích je na této trati možná zjednodušená přeprava jízdních kol.

Další možnou zastávkou těsně před Šumperkem je obec Vikýřovice. Od železniční zastávky je vyznačena odbočka k soukromému muzeu veteránů, zemědělskému skansenu a malému zooparku i s dětským koutkem. V prostoru a v okolí bývalé vyhořelé a zchátralé usedlosti tu pan Havlíček postupně shromažďuje desítky exponátů staré zemědělské techniky, starých kol, motocyklů i automobilů, koňských povozů i kočárů, požární i vojenské techniky a také domácího a hospodářského nářadí, třeba i hodin a rádií.

Za zmínku a zhlédnutí tu stojí i malý "zoopark" se známými, i tak trochu exotickými zvířaty. Vedle koní, oslů a koz tu jsou i jihoamerické lamy. Také ptačí říše je zastoupena - jak domácí a vodní drůbeží, tak i pávy, čápy, krocany i pštrosy. Mezi drůbeží se volně pohybuje i káně, které se do zdejšího parku dostalo s postřeleným křídlem. Rozptýlení pro nejmladší návštěvníky nabízí i dětský zábavní koutek s prolézačkami, je tu i možnost posezení u ohniště i s opékáním uzenin nebo také projížďka na koních nebo oslících.

Sbírky zatím spíš připomínají veřejně přístupný depozitář, pravověrní "muzejníci" z kamenných (a pohříchu často až příliš šedivých) oficiálních expozic asi nad všehochutí a uspořádáním kolekce ve Vikýřovicích nejásají, ale nedá se popřít, že by tu návštěvníci neuviděli něco nového. Areál, který je průběžně budován a rozšiřován, je již nyní zahrnut mezi turistické zajímavosti České republiky ve velkém Cestovním lexikonu České republiky a směřují k němu i turistické trasy: pěší žlutě značená cesta vedoucí podhůřím Jeseníků i červeně značená horská cyklotrasa.



Budiva papírny a Papírenského muzea ve Velkých Losinách