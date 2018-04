Když se ropa změní na sníh. V Rijádu je 45 stupňů, místní ale bobují

Podle serveru Arab News se království snaží udržet občany doma, protože mnozí za zábavou vyjíždějí rádi do Bahrajnu nebo do Dubaje. Americká firma Six Flags Entertainment Corporation začala s partnery v Saúdské Arábii vyjednávat o výstavbě několika tematických center.

Sněžný park už ale existuje a největší skupinu zákazníků tvoří ženy. Mají na sobě vatované kabáty, teplé vysoké boty a často na nafouknutých kruzích sjíždějí umělé sněhové svahy. Park, který nenabízí lyžařský terén, vznikl na ploše 5 000 metrů čtverečních. Výstavba trvala čtyři roky a celý areál stál 100 milionů ríjálů (646 milionů korun).

Zájem žen vedení parku zpočátku zaskočil. Počítalo se totiž, že ženy budou tvořit desetinu návštěvníků, takže se zpočátku pro ženy nedostávalo zimní obuvi. Rychle se to napravilo a ženy nyní tvoří 75 procent zájemců o zimní radovánky.

„Máme tu soukromí a užíváme si to. Líbí se mi tady, bavím se,“ řekla serveru Arab News jedna z návštěvnic.

Některé děti nikdy nevyjely z Arabského poloostrova a sníh spatřily poprvé. „Mrzne tady,“ řekl čtrnáctiletý Abdarrahmán Hamad, který si ve sněhu hrál hodinu a půl. Čtyřletý Salmán, zkřehlý mrazem, řekl, že je tam „moc zataženo a zima, tak proč tam nepustí taky slunce?“ Rijád není první město zemí Perského zálivu, které nabízí občanům zimní scenérii. V Dubaji otevřeli už v roce 2005 park určený lyžařům. Na kopce je tam vozí vleky i lanovka.