Když se musí jíst suché špagety

Před pár lety jsem se vydal se svým sedmiletým vnukem do Švédska se dvěma nezbytnými koly na střeše auta. Po každém přesunu autem jsme holdovali cyklistice. V malém lesíku jsme si postavili malý stan a plánovali, co si uděláme k večeři. Volba padla na špagety, jež byly součástí jídelního kufříku. Osedlali jsme své bicykly a vydali se asi do patnáct kilometrů vzdáleného supermarketu pro nezbytné propriety, t. j. pro máslo a sýr. Jelikož místní řeč není podobná ani němčině nebo angličtině, požádal jsem jednu paní o informaci ohledně těchto tovarů. Paní doprovodila gesto rukou ještě anglickými slovy over there (tam). Vypravil jsem se udaným směrem a nalezl malé obdélníčky zabalené do zlatého staniolu. Abychom neměli málo, vhodil jsem do košíku dva kusy a nedaleko u chladicích boxů se sýrem jsem objevil sáčky, v nichž jsem předpokládal strouhaný sýr. K večeři jsem uvařil špagety a chystal jsem se je ochutit přineseným máslem a sýrem. Po rozbalení staniolového obalu na nás zíralo nevábné droždí a ze sáčku s údajným sýrem se vyklubala pro mne neznámá pochutina. Oba jsme se zasmáli a ke špagetám jsme spořádali pouze kečup. Tato úsměvná epizoda měla také výchovný charakter v podobě výroku "vidíš, když se budeš učit cizí jazyky, nebudeš muset jíst suché špagety".