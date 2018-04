Když pod Lázkem odchází zima, kvetou bledule

Vystupuje do výšky 714 metrů přímo nad obcemi Strážné, Cotkytle a Herbortice, ze kterých je vrchol nejsnáze dostupný. Na Lázku je chata s dřevěnou rozhlednou, nabízející jeden z nejkrásnějších výhledů do podhůří Jeseníků a Orlických hor. Vidět je odtud nejen Praděd, Králický Sněžník a nedaleká Buková hora, ale také pořádný díl rovinaté Hané, někdy i s věžemi kostela na Svatém Kopečku u Olomouce.

Z Lázku se jak ze středu pavučiny rozbíhají rozličné cesty do všech stran. Většina z nich sbíhá do hlubokých údolí, která jsou půvabná zejména na rozmezí zimy a jara. Sotva se břehy potoků a údolí nivy zbaví sněhového příkrovu, zbělejí znovu - tentokrát bezpočtem kloboučků bledule jarní. Tato něžná květina patří k plně chráněným druhům rostlin a není proto divu, že významnější místa jejího výskytu byla vyhlášena za přírodní rezervace. Mnohými z nich však vedou značené cesty a tak si pohled na nekonečné koberce bledulí můžeme vychutnat při jedné z prvních jarních vycházek do přírody.

Doslova to platí i pro "bledulová údolí" pod Lázkem. Nevšedním zážitkem je například vycházka údolím Hraničního potoka s letitou přírodní rezervací V dole poblíž Cotkytle, či údolím Sázavky a pramenné bystřiny Moravské Sázavy už pod svahy Bukové hory. Zatímco na blízkých čenkovických sjezdovkách se ještě prohánějí lyžaři, břehy potoků už zvýrazňuje souvislý lem bledulí.

Také východní svahy Lázku prořezávají hluboká a půvabná údolí. Strmý žleb potoka Strážná klesá ke stavením Drozdovské Pily, posazeným po obou březích Březné. Osada dnes slouží převážně k rekreačním účelům a nechybí tady ani hospůdka s možností občerstvení. Také v údolí Březné je nekorunovanou královnou probouzející se přírody bledule jarní.

JAK SE TAM DOSTAT:

Do údolí Březné s rekreační osadou Drozdovská Pila je přístup po silnici z Hoštejna na železniční trati č. 270 z České Třebové do Přerova. Pod Lázek to není daleko odbočkou ze silnice I/43 mezi Lanškrounem a Štíty, přímo na vrchol směřuje silnička od obce Cotkytle.

KDY PŘIJET:

Chata s rozhlednou na Lázku je otevřena denně kromě pondělí. Případnou informaci o lyžařských možnostech v Čenkovicích lze získat na telefonním čísle 0446/641 371.

CO SI LZE PROHLÉDNOUT V OKOLÍ:

Území pod východními svahy Lázku bylo prohlášeno za Přírodní park Březná. Zajímavé je nedaleké město Zábřeh se svým historickým jádrem a barokním zámkem, stejně jako Štíty, které jsou městskou památkovou zónou. Údolnímu Hoštejnu dominuje hradní vrch s nápadným obeliskem, postaveným zde v roce 1845 na počest dokončení železniční tratě Praha - Olomouc.