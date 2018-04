Když počasí nepřeje cyklovýletům aneb sedm cyklistických lákadel

Komerční sdělení 0:01 , aktualizováno 0:01 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Někoho od jízdy na kole neodradí ani led a závěje, jiní schovají kola do sklepů a do garáží a těší se na jaro. Aby vám čekání na další kilometry v sedle pěkně uteklo, můžete se společně s portálem Kudy z nudy vypravit do několika muzeí, kde cyklistika žije i v zimě.