Když nejede vlak, může za to listí

Pro toho kdo ví, jakou konkrétní náplň dávají pojmu ''železniční přeprava'' České dráhy, je cesta Eurostarem sama o sobě určitě zážitkem. Říkal jsem si, že určitě bude stát za to o této cestě něco napsat. Později mi však došlo, že vlastně téměř není o čem psát - všechno funguje tak, jak má, a najednou mě to začalo připadat úplně normální. Začal jsem si říkat, proč by tomu vlastně mělo být jinak - vždyť co je na tom, provozovat nějakou vlakovou linku tak, aby se v ní lidi cítili normálně…

Ale přece jenom si lze všimnout, že není všechno tak úplně dokonalé - existuje totiž rozdíl mezi rychlostí vlaku v Anglii a rychlostí vlaku na kontinentě. V Anglii totiž Eurostar díky stavu místní železnice není jaksi schopen předvést to, co umí. Tím už ale opouštím téma Eurostaru a dostávám se k britské železnici jako takové - tady je rozhodně o čem psát, takže aspoň krátce.

Opominu nedávný železniční chaos který je stále žhavým tématem - to je dočasný stav způsobený důkladnou kontrolou a opravou většíny tratí po nedávném vykolejení expresního vlaku na severu Londýna. Pokud tedy panuje stav normální, tak ale stále platí, že jsou železniční společnosti ostře sledovány a musí čelit docela silnému mediálnímu tlaku na dokonalost služeb (oni jsou totiž Britové tak nějak posedlí tím, aby služby - myslím teď obecně - byly dokonalé…bohužel se jim to však většinou jaksi nedaří realizovat). Takže někdy bývá docela zábavné sledovat, jak se publicisté do železnice trefují a jak se naopak železniční společnosti brání a vymlouvají.

Jednou z nejčastěji používaných (a dle mého názoru nejkomičtějších) výmluv, proč je vlak zpožděn či zrušen, je ''listí na trati''. O tom jsem si opravdu nejprve myslel, že jde o nějakou srandu - avšak v podzimním období je spadané listí opravdu tím nejmocnějším pánem na britské železnici a časy odjezdů a příjezdů vlaků se zdají být určovány zejména tímto faktorem. Někdy to vede k vášnívým debatám na stránkách zdejšího tisku.

Rozzlobený čtenář například píše: ''Nedávno jsem byl na služebních cestách ve Finsku a v Německu a v obou případech jsem hodně cestoval vlakem. Nikde jsem nezažil žádná zpoždění, i když to bylo v době, kdy ze stromů padá listí. Díval jsem se pozorně, ale nevšiml jsem si toho, že by Evropa byla zrovna nějakou bezlesnou pouští - předpokládám tedy, že i na kontinentě padá ze stromů listí. Nechápu tedy, čím je naše listí tak vyjímečné, že činí Railtracku (společnost mající na starosti údržbu tratí) téměř nepřekonatelné obtíže.'' A tak dále. Ještě že tady nesněží…Jiným častým důvodem, proč konkrétní vlakový spoj musí být zrušen, bývá to, že náhle není k dispozici žádná posádka, která by vlak obsluhovala.

Ale abych moc nekritizoval a abych vše uvedl do správných souvislostí - mluvíme o spojích často frekventovaných (pro příměstskou dopravu ani nemusíte znát jízdní řád - stačí přijít na nádraží a během chvilky něco jede), o vlacích čistých a pohodlných, a o personálu, který je umytý, upravený, nesmrdí, je slušný a ochotný. Prostě vlak je použitelný kulturní dopravní prostředek pro normální lidi a ne něco, čeho byste se museli štítit.

My se sice považujeme za tzv. kulturní národ, ale někdy mi připadá, že nevím jak jsme na to vlastně přišli - rozhodně jsme smyslu pro kulturu moc nepobrali, pokud jde o hromadné cestování, údržbu veřejných prostor apod…Ale to by zase bylo o něčem jiném. Já jsem chtěl jenom napsat něco o Eurostaru a o tom zákeřném listí, co padá na trať…