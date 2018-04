Když na ledovec, tak do Söldenu

Jak se tam dostat

Do Söldenu vedou dvě cesty. Buď přes Salcburk a pak přes Německo na Kufstein a Innsbruck, nebo o něco kratší přes Mnichov a Ga-Pa.



Kolik co stojí

Jednodenní ski pass do konce listopadu stojí dospělého 33 eur, děti 21 eur. Prosincové ježdění s výjimkou vánočních svátků pak přijde na 34 a 23 eur. Děti do osmi let jezdí zdarma.



Více informací:

http://zima.idnes.cz

www.tiscover.com/solden

www.tiscover.com/tirol