Když na kole do Kanady, tak do České!

Pěkných cest pro cyklistické výlety je tu nespočet, záleží jen na schopnostech a fantazii každého, kterou se vydá.

Na novějších mapách už jsou trasy vhodné pro kolo většinou vyznačeny a zpravidla je užitečné se jich držet. Někdy jsou však vedeny příliš opatrně s ohledem na nejširší veřejnost a stává se, že se z výletu do přírody stane po pár kilometrech jízda po silnici. A tak se občas hodí "zariskovat" a vydat se po běžných turistických značkách.

Vyrážíme ze Slavonic

Jedna taková začíná ve Slavonicích, kam se dostanete bez problémů i vlakem, pouze je nutné si zjistit, které spoje přepravují kola.

Z náměstí vyrazíme po červené směrem na Staré Město pod Landštejnem. Zprvu jedeme pěkným lesnatým údolíčkem kolem několika rybníků a na tabulích naučné stezky se můžeme dozvědět mnoho zajímavostí ze života v nich.

HRAD LANDŠTEJN

Otevřeno

od června do srpna od denně mimo PO od 9:00 - 17:00

Vstupné: dospělí 35 Kč, děti a studenti 20 Kč



Vzhůru na Landštejn

Po dvanácti kilometrech projedeme Starým městem a čeká nás kousek nepříjemného stoupání po silnici. Na Landštejně můžeme zamknout kola do stojanů a prohlédnout si hrad, který určitě stojí za to. Při jasném počasí z něj uvidíme zasněžené vrcholy Alp. Je zde také několik hospod pro zahnání žízně či hladu.

Stále se držíme červené značky. Ta nás vede přes louky, lesy s malebnými zákoutími a rokliny s potůčky s křišťálovou vodou. V jedné takové strži mezi skalami dojedeme k místu, kde podle pověsti čekávali lapkové na obchodníky vracející se s tržbou z nedalekého města.

Po několika kilometrech se už dostáváme do vesničky Kaproun s roztroušenou zástavbou. Na domech je vidět, že většinou slouží k rekreaci.

Konečně z kopce

Značka nás po chvíli znovu vede do lesa, kde začíná jedna z nejhezčích partií – začínáme klesat. Nejdříve sjedeme k potoku po lesní cestě a po proudu míříme stále na sever. Známky civilizace jsou stále častější a my přijíždíme do cíle – města Kunžaku. Odtud se můžeme vrátit do Slavonic, nebo dojet do nedalekého Jindřichova Hradce.

Celá trasa je dlouhá asi 35 kilometrů a je bez problémů sjízdná na horském nebo krosovém kole. Středně zdatní cyklisté ji ujedou za půl dne i s mnoha zastávkami. Jako celodenní výlet je vhodná i pro rodiny s dětmi.

Délka trasy: 35 km

Náročnost: (1-5): 2 (5-nejtěžší)

Doprava: auto, vlak (Jindřichův Hradec, Slavonice)

Značení: červená turistická značka