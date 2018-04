Když má člověk e-letenku

Je to vlastně jednoduché: člověk si například pořídí letenku prostřednictvím internetové nabídky. Zaplatí kreditní kartou a o víc se nestará. Když přijde na letiště, odbaví si zavazadla a dostane palubní vstupenku. Neočekávejte ale, že pokud zvolíte tento způsob, způsobíte personálu na tuzemských letištích velkou radost. Jde přece jen o novinku a takový postup není ještě zaběhlý. Jinak je tomu například ve Spojených státech. Řada leteckých společností má umístěny svoje zvláštní počítačové terminály přímo v letištních halách. Cestující přijde, objedná si na obrazovce letenku, zaplatí kartou a může letět. A jaké to má vlastně výhody? Tak především elektronickou letenku nemůžete nikde ztratit. Také se podstatně urychluje celá nákupní procedura, neboť odpadá čas na vystavení letenky, případně její vytištění. A dává to cestujícímu větší práva, než měl doposud. Počítačová síť, do které může vstupovat, m u totiž umožňuje dělat změny v plánech dokonce i v den odletu. Pokud se rozhodnete elektronický způsob cestování vyzkoušet, dejte si pozor na jednu věc. Taková letenka, která nemá hmatatelnou podobu, totiž může kromě nesporných výhod nadělat svému majiteli také starosti. Například v případě zrušení letu dané letecké společnosti. V případě, že se ocitnete někde v cizině a čekáte na spoj domů, to může být dvakrát tak nemilé. V těchto situacích totiž nezbývá než využít nabídky jiné letecké společnosti a přes některou třetí zemi se tak dostat domů. V případě, že vlastníte běžnou letenku, by to neměl být problém. Pracovníci na letišti vystaví takzvaný manifest o přerušení letu a nový cestovní doklad. V případě elektronické letenky by to ale mohlo být zatím horší. Různí dopravci totiž mohou používat různé systémy, a jak jim potom dokážete, že máte na let skutečně nárok? Proto rada zní: chcete-li si vyzkoušet, jak se bude cestovat letadlem v příštím tisíciletí a použít tuto novinku, která jednou stejně tradiční postup převálcuje, učiňte tak na trasách mezi technicky vyspělými zeměmi. Jak už bylo řečeno, ideální jsou pro takový postup cesty do USA. Dokonce ani v západní Evropě není elektronické cestování zcela zavedené. A o zbytku světa zatím ani nemluvě.