Když kovárnu poháněla voda

V hamru totiž bylo pomocí vodní síly zpracováváno surové železo nejen na polotovary k další kovářské výrobě, ale i na hotové zboží: lopaty, motyky, ale třeba i dělové hlavně a koule. Hamr byl v 15. století postaven v oblasti zdrojů železné rudy v okolí Rokycan a jeho konkrétní umístění v údolí Padrťského potoka bylo dáno právě možností využití energie vodního toku k pohonu strojního zařízení hamru vodními koly. Těch bylo usazeno v náhonu podél budovy hamru celkem pět a poháněla jak mohutná kladiva, tak měch, ženoucí vzduch do kovářské výhně. Později bylo vodní síly využito i k pohonu dalších zařízení hamru řemenicí a transmisí: nůžek na plech, menších mechanických kladiv a ventilátoru.

Je zajímavé, že v hamru probíhala výroba drobného hospodářského nářadí až do roku 1956. V sedmdesátých a osmdesátých letech byly opraveny jak vodní náhon, tak střecha, krytá šindelem a hamr je dnes významnou technickou památkou ve správě Muzea Bohuslava Horáka v Rokycanech. Objekt každoročně ožívá při pravidelně pořádaných "Hamernických dnech". Ten letošní již proběhl v květnu, avšak hamr je návštěvníkům přístupný i během turistické sezony a i při běžné prohlídce je možné vidět některá zařízení v pohybu. Nedaleko hamru, směrem po proudu potoka, jsou další pozoruhodnosti obce Dobřív. Potok je tu přemostěn klenutým kamenným mostem (takzvaný Švédský most). Na kamenném parapetu uprostřed mostu je umístěna socha svaté Barbory z roku 1791. Přímo naproti tomuto mostu je roubená dřevěná stavba s hospůdkou a s pamětní síní herce Jindřicha Mošny, který byl v obci pravidelným hostem. Na závěr jedno malé upozornění. Tabulka u vstupu do hamru oznamuje, že zde platí zákaz fotografování. Návštěvník této památky nemá ani možnost zakoupit si pro svůj fotoaparát či kameru zvláštní vstupenku s právem fotografování, jak je tomu u řady jiných památkových objektů.

JAK SE TAM DOSTAT:

Východištěm pro pěší i cykloturisty mohou být Rokycany nebo některá ze zastávek železniční tratě Rokycany - Nezvěstice (trať číslo 173). Nejbližšími zastávkami jsou Hrádek u Rokycan nebo Mirošov, vzdálené od obce Dobřív asi tři kilometry. Přímo z Rokycan je možné dorazit i po turistických značených cestách. Od východiště nedaleko nádraží jsou možné dvě varianty: buď desetikilometrová trasa po zeleně značené cestě (směr Strašice) s "přestupem" na žlutou severně od Dobřívi, nebo delší (asi dvanáct kilometrů) a náročnější červeně značená stezka s výstupem na vrch Žďár (620 metrů nad mořem), odkud rovněž vede do Dobřívi výše zmíněná žlutě značená cesta. Také zpáteční cestu je možné kombinovat s použitím železnice. Pro cyklisty je vzdálenost z Rokycan do Dobřívi po místních komunikacích (asi osm kilometrů) jen nenáročnou rozcvičkou, a proto je po návštěvě pozoruhodností možné další kilometry absolvovat po silničkách mírně zvlněným a lesnatým terénem okraje Brdů k některé ze zastávek na hlavní železniční trati Rokycany - Beroun (Mýto, Kařízek, Zbiroh, Hořovice) a případně trasu obohatit i o další zajímavosti v okolí: zámek Zbiroh, hrad Točník, zříceniny hradu Žebrák.

KDY DORAZIT:

Interiér hamru v Dobřívi je v období od dubna do 31. října přístupný vždy ve středu, v sobotu a v neděli od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin. Hromadné návštěvy si mohou prohlídku objednat i mimo uvedený čas telefonicky u pana Kratochvíla, telefon 0181/922387.