Když je Praha jako na dlani

Neviditelná síla nakopne zezadu letadélko. To stále rychleji drncá po louce, až najednou je ve vzduchu. Na přední sklo pleskají kapky deště a zároveň padají sluneční paprsky. Nad Prahou se honí "apríl" se vším všudy. "Stoupáme dva metry, rychlostí 140 km/hod. na nominální režim," hlásí Jiří Hendrych, zatímco jeho Zlín nabírá rychlost směrem k Průhonickému parku, z něhož vykukuje zámeček. Nalevo se pod příkrovem mraků začíná otevírat pohled na velkou část Prahy a dál do českého kraje. Stojí za to. "Ta helma vzadu na obzoru, to určitě poznáváte, je Říp a ta špičatá hora ještě dál za ní Milešovka. Vedle vykukuje hrad Hazenburk," říká pilot. Letadlo přelétává nad proslulými Šeberovskými rybníky, kde je v létě známá pražská nudistická pláž, přes dálnici nad betonový kolos Jižního Města k blízké Hostivařské nádrži a pak otáčí směrem na sídliště Roztyly a Krčský les. "Rychlost 180 km/hod., výška 250 metrů," hlásí Jiří Hendrych.

Je to přesně ta výška a rychlost, kdy je shůry vidět skoro všechno. Úplně jiný pocit než z velkého dopravního letadla. Možná takový pohled nabízejí nejmodernější špionážní družice. Z rybníku dole právě startuje labuť, o kus dál u lesa projíždějí dva jezdci na koních, ti nejpilnější zahrádkáři už klečí nad svými záhony a na výjezdu z dálnice směrem na Brno se kupí páteční fronta motoristů mířících z města pryč na venkov. Napravo z okénka je opět vidět velká část Prahy. Na dohled je Budějovická a Pankrác s několika výškovými budovami. Za nimi Nuselský most a vzadu Žižkovský televizní vysílač. A už je tu Vltava se svými mosty a v dálce pak Pražský hrad. Pod letadlem soutok Berounky s Vltavou, napravo Podolí, nalevo Modřany a Komořany, vpředu vpravo Barrandovská skála, naleziště proslulých trilobitů s dálničním přejezdem přes Vltavu a na vrcholu kopce Barrandovské sídliště.

Letadélko se pomalu naklání na křídlo a zatáčí nad řekou proti směru jejího toku. Začíná jedna z nejkrásnějších pasáží letu kolem jižní části vltavské kotliny. Pohledy se střídají skoro jako v kině. Stejně tak i počasí. "Tam vpravo je dostihové závodiště v Chuchli a hned pod námi soutok Vltavy a Berounky," ukazuje Jiří Hendrych a směruje letoun podél Berounky. V dálce jsou vidět Řepy, vpředu Radotín a velkolepá jáma v zemi - kamenolom v Lochkově. Pak přicházejí Černošice, Mokropsy a stroj se blíží k mohutné "raketě", která míří rovnou do zamračeného nebe - to je vysílač Cukrák.

Letadélko se otáčí nad Vraným a začíná kopírovat zářez řeky Vltavy do skalnaté krajiny. V dálce je zřetelně vidět, jak na některých místech prší. Z nebe padají k zemi provazy vody. Ještě zbývá přelet kopce Závist, který se tyčí přes řeku proti Zbraslavi. "Přímo pod námi vidíte archeologické naleziště Závist, kde stávalo velké keltské oppidum," říká pilot. Na vrcholku zalesněného kopce se zřetelně odkrývají základy prastarých staveb. To je historická tečka za vzdušnou výpravou. Zlín 43 pomalu klesá k letišti na Točné. Rychlost se snižuje až na 140 km/hod. a měkce dosedá na plochu. Je to podstatně jemnější manévr než mnohá přistání s velkými dopravními letadly. Pilot s technikem ručně kormidlují stroj do hangáru, a nakonec letadlo zamykají jako auto na klíček.



Může se hodit



CO A ZA KOLIK:



Letiště Točná nabízí vyhlídkové lety letadly typu Z-43 pro tři osoby. Malý okruh: Panoráma Prahy - Libuš - Jižní Město - Průhonický zámek s parkem (čas letu cca 12 min.) stojí cca 1260,-Kč (cena za všechna tři místa). Velký okruh: Panoráma Prahy - soutok Vltavy a Berounky - Zbraslav se zámečkem - přehrada Vrané n. Vltavou - Cukrák - soutok Vltavy a Sázavy v Davli - Štěchovice městečko, přehrada a přečerpávací nádrž - Slapy - Ždáň - Živohošť - Kamýk nad Vltavou, město a přehrada - Orlík, vodní nádrž - Orlík, zámek - Žďákovský most - hrad Zvíkov - soutok Vltavy a Otavy pod Zvíkovem - Vysoký Chlumec, zámek a pivovar - město Sedlčany - zámek Konopiště s parky - Týnec nad Sázavou - panoráma Prahy (čas letu cca 55 min) 5775,Kč.



KDY VYRAZIT:



Lety jsou prováděny s ohledem na počasí pravidelně každou sobotu a neděli, v týdnu na objednání na telefonním čísle 02/4025406 nebo 0604/320044.



JAK SE TAM DOSTAT:



Nejlepší přístup na Točnou je od Vltavy z Komořan (kvůli zákazu vjezdu je však třeba svoji návštěvu nahlásit předem).