Když jdete pod vodu, tak ne bez doprovodu

Proto každý, kdo se chce u moře podívat s dýchacím přístrojem pod vodu, by neměl podceňovat důkladnou přípravu. Je to právě snadná dostupnost potápěčské výbavy, která činí tento sport zrádným. Zakoupit si ji lze v řadě tuzemských obchodů a v každém větším přímořském středisku vám ji ochotně pronajmou. To, že na každém zájemci vždy vyžadují potápěčskou licenci, nemusí být mnohdy pravda, protože i zde platí, že obchod je obchod. Na pozdější chybu však doplatí jen a jen neopatrný plavec. Je proto ve vlastním zájmu každého, aby ještě před tím, než zamíří do modravých hloubek, absolvoval alespoň základní výcvik, kde se naučí důležitým dovednostem pro pobyt pod vodou. Kursy výukového systému PADI nebo CMAS se nabízejí jak u nás, tak i v zahraničí. Výhodou výuky v domácím prostředí je vstřebávání životně potřebných informací v rodném jazyce, a tudíž s minimálním rizikem nepochopení, v přímořských letoviscích jsou zase kursy intenzivnější a mnohdy i kratší. Avšak ani když se můžete pochlubit platnou licencí a několika málo zkušenostmi s pobytem ve světě ticha, ještě zdaleka není vyhráno. Spousta potápěčů začátečníků se v tu chvíli mylně domnívá, že se jim vodní říše otevírá bez jakéhokoli omezení. Ovšem opak je pravdou. Právě v tuto chvíli je třeba nejvyšší opatrnosti. Zvláště při potápění v novém a neznámém terénu, kterých se na mořském pobřeží během dovolené nabízí více než dost. V takovém případě se vyplatí poohlédnout se po nejbližší potápěčské základně a zjistit, kde jsou podmínky pro pobyt pod vodou nejpříhodnější nebo - ještě lépe - domluvit si ponor s kvalifikovaným doprovodem. Právě zásada nikdy se nepotápět sám patří k těm nejdůležitějším, ovšem i nejvíce opomíjeným. Přitom její porušení může mít katastrofální důsledky. Stačí například selhání techniky pod vodou a neštěstí je hotovo. V takovém případě je pomoc od spolupotápěče mnohdy jedinou šancí na záchranu. Navíc, pokud se vypravíte pod hladinu se znalcem daného prostředí, vyhnete se záludným podmořským jevům, například spodním proudům, které nejsou na první pohled zjevné. V případě, že se zájemce o podvodní dobrodružství obrátí v místě, kde se chce potápět, na vyškolený personál, výhodou mu bude i zázemí, které si jednotlivec může jen těžko obstarat sám. Je potřeba si někde naplnit láhve se vzduchem či mít plavidlo, které bude hlídkovat v místech ponoru. Právě opomíjení všech těchto zásad a vyrážení pod vodu na vlastní pěst už v posledních letech stálo život nejednoho odvážlivce, který se o dovolené vypravil zdolávat mořské hlubiny.