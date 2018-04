Když bouda zvládne splašky, možná přežije

Dlouholetý problém se splašky

"Luční bouda má do konce roku výjimku na vypouštění nedostatečně vyčištěných odpadních vod, kterou už ale nebude možné prodloužit. Pokud chata nebude mít po Novém roce novou čističku, vyzveme inspekci životního prostředí, aby ji uzavřela," upozornil Miloslav Chlápek z referátu životního prostředí Okresního úřadu v Trutnově.

Špatně vyčištěné splašky totiž podle odborníků obohacují chudý ekosystém pod Luční boudou velkým množstvím živin. V korytě Bílého Labe se potom tvoří nánosy řas a v toku se vyskytují živočichové a rostliny, jež by tam za normálních okolností neměli šanci přežít. Tím se nežádoucím způsobem mění charakter přírody v jedné z nejvzácnějších částí Krkonoš.

Proto Česká inspekce životního prostředí poslednímu majiteli boudy v minulosti už dvakrát udělila pokutu ve výši pětadvaceti tisíc korun za nepovolené vypouštění odpadních vod. Dlouhodobý problém může spolehlivě vyřešit pouze moderní čistička.

"Její výstavbu poslední majitel objektu sliboval mnoho let. V prvním pololetí letošního roku měla firma předložit projekt a do zimy čističku postavit. Stavební dokumentaci jsme dodnes neviděli," konstatoval Chlápek, podle kterého ochranářům definitivně došla trpělivost.

Peníze na čističku jsou, ale...

Výstavbě nové čističky přitom nebrání nedostatek peněz, protože radnici v Peci pod Sněžkou se na plánovanou akci podařilo sehnat vysokou státní dotaci.

"Peníze na čističku máme potvrzené. Všechno ale vázne na nevyjasněných vlastnických vztazích, kvůli kterým se stále nedaří na obec převést část objektu, do níž chceme zařízení umístit. Do konce roku proto určitě čistička nebude," sdělil pecký starosta Tomáš Paducha.



Předchozí vývoj

Chatě hrozí zánik

V současné době je Luční bouda na seznamu rozprodávaného majetku zkrachovalého majitele. Všichni zaměstnanci jsou ve výpovědi a chatu opouští i její dlouholetá provozovatelka. Chata je zavřená a nikdo neví, zda se boudu podaří na Vánoce před zimní sezonou opět otevřít.

"Situace je tragická. Všechno směřuje ke konci Luční boudy. Pokud ji koupí nějaká soukromá firma bez silného finančního zázemí, které by jí umožnilo okamžitě investovat desítky milionů korun do nezbytné rekonstrukce, objekt stejně brzy zavře hygiena," domnívá se ředitel Správy Krkonošského národního parku ve Vrchlabí Jiří Novák.

Upozornil, že správci parku už museli z Luční boudy odstěhovat unikátní expozici ze sbírek geologa, polárníka a horolezce Josefa Sekyry.

Vystavené předměty totiž poničily plísně, kterých je prý jedna z největších horských chat ve střední Evropě plná. "Když jsme interiér boudy ukázali odborníkům, říkali, že stálému personálu musí dlouhodobý pobyt v takovém prostředí způsobit nevratné zdravotní následky. Jeden náš pracovník, který trpí astmatem, tam pobýval jen dva dny a týden se z toho léčil," uvedl náměstek ředitele parku Petr Štěpánek.

CO BY ZNAMENAL KONEC LUČNÍ BOUDY PRO TURISTY * záchranáři přijdou o aktuální zprávy o počasí * horská služba nebude moci přímo ovlivňovat chování turistů na hřebenech * prodlouží se čekání lyžařů a zraněných v okolí Luční boudy, budou k nim muset vyrazit záchranáři až z Pece pod Sněžkou

Horská služba přijde o strategické stanoviště

Nejasná budoucnost Luční boudy dělá starosti i členům Horské služby, kteří v ní mají své jediné stálé hřebenové stanoviště v celých Krkonoších.

"Kdyby se objekt zavřel, znamenalo by to pro nás ztrátu poslední pozice přímo na hřebenech. To by bylo velice nepříjemné. V nejvyšších partiích Krkonoš není jiná chata, která by mohla v tomto směru Luční boudu plně nahradit," říká náčelník krkonošské Horské služby Adolf Klepš.

"Už máme připraven krizový scénář, kam bychom v případě uzavření Luční boudy přemístili naše měřicí stanoviště. Povětrnostní podmínky a lavinovou situaci bychom asi měřili na Dvoračkách, meteorologickou stanici bychom instalovali na Medvědíně," uvedl Klepš.

Co dál? Rozhodne nový majitel

O další budoucnosti Luční boudy rozhodne její nový majitel, který ji získá ve výběrovém řízení, jež nyní připravuje ostravská realitní kancelář Real - Finance na žádost správce konkurzní podstaty zkrachovalé firmy CDH Chrastava. Ta chatu v roce 1993 odkoupila od Klubu českých turistů a následně ji včetně pozemku téměř za 48 milionů korun zastavila Investiční a Poštovní bance.

"U nemovitostí prodávaných v konkurzu jsou veškeré závazky vymazány, takže Luční bouda je nyní k mání za 12 milionů korun. To je nabídková cena očištěná od všech závazků i dřívějšího zástavního práva," informoval zástupce firmy Real - Finance Tomáš Neuman.

Realitní kancelář nyní vede vážná jednání se třemi zájemci a hlásí se jí další. "Nejvážnější zájemce je odhodlán Luční boudu provozovat minimálně dalších pět let. Jestli ji ale opravdu koupí, není zatím jisté," dodal Neuman.