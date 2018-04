Kdyby byli takoví všichni Češi, cestovky by zkrachovaly

"V Dominikánský republice je to skoro stejný jako tady, jen mají horší pivo. A strašný vedro i v listopadu," říká Pech.

"Ráno jsme si dali vydatnou snídani, k svačině pár panáků, šlo se na pláž. Voda teplá, písek rozpálený. Naštěstí byl za chvíli oběd. Odpoledne jsme strávili radši u bazénu, kecali a popíjeli do večera. Všechno bylo v ceně, takže docela pohoda. Teda kdybych nemusel myslet na tu hroznou zpáteční cestu, trvala víc než 10 hodin...

Největší zážitek? Žádný si nevybavím. Ve stínu byly čtyřicítky, skoro stoprocentní vlhkost. Člověk byl pořád mokrý. Dominikánská republika - to teda nebyl žádný šlágr," vzpomíná. Tři roky je v invalidním důchodu, dříve pracoval jako elektrikář.

Dvacet let bydlí v rodinném domě v Mokropsích, městské části Černošic, předtím žil v nedalekém Radotíně. Většinu času tráví doma, občas se dostane do Prahy, kam jezdí hlavně za doktory. Jinak nevidí důvod, proč by někam cestoval.

Ladislav Kamarád Opakem Milana Pecha je cestovatel a fotograf Ladislav Kamarád. Ten je druhým extrémem, na cestách je téměř pořád. "Mám vlastně pořád sbaleno," říká.

"Jsem tu spokojený. Když je zima, jsem zalezlý. Když je teplo, vykoupu se v bazénu na zahradě.". Občas jde na houby, ale teď prý nerostou. Nebo vyrazí na ryby. Jeho největším úlovkem byl desetikilový kapr. "Byla to klika. Většinou tam sedím hodiny a nic, ale člověk aspoň zabije čas. Když něco chytím, skoro vždycky to rozdám. Nebaví mě to čistit ani mi to moc nechutná. To je jako s houbama."

Jak vypadá jeho běžný den? Ráno si přečte noviny. Po obědě si lehne. Odpoledne dělá něco na domě nebo na zahradě. Večer se dívá na televizi, navštíví kamaráda, jde do hospody.

Ostatně tam se před těmi deseti lety zrodil nápad vycestovat. "Bylo nás u stolu asi osm, někdo vytáhl noviny a ukázal nám zájezdy na ,last moment‘: Dominikánská republika na dva týdny za 29 tisíc korun. Přišlo nám to výhodný. Tak jsme se domluvili. Za čtyři dny byl odlet."

Manželku tenkrát nechal doma, ten rok se chystala za bratrem do Ameriky. Ona má cestování docela v oblibě, stejně tak jejich dvě děti.

"Syn byl nedávno na rybách v Norsku, ale mě to nelákalo. Taková dálka! Nevidím v tom rozdíl, jestli na ně čekám na břehu tady," říká Pech.

Jaký má program na léto? "Nic neplánuju. U mě je léto jako zima. Jen v létě nemusím topit."

