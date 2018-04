Kdyby byla Čína v ČR, za 2 roky by vedlo metro do Brna

Kdyby Čína byla v Česku: metro by vedlo z Prahy až do Brna a Jakeš by byl superkapitalista



Kdo má alespoň trochu bujnou fantazii, začne se bavit představou: co by bylo, kdyby se v Čechách dělo to samé co v Číně.

Podobné zábavné nesmysly se cizincům začnou nenápadně honit hlavou třeba při jízdě po dálnicích expandujících závratnou rychlostí.

Tak tedy všude by vedlo metro. Co třeba do Brna? Takovou vzdálenost umějí v Šanghaji postavit asi za dva roky. Problém s pozemky by nenastal, komunistická strana už by to nějak jménem lidu zařídila.

Prahu by bylo třeba pořádně zmodernizovat, je v ní málo nových budov. Nemoderní zastaralé čtvrti a la Žižkov by nahradila pořádná města mrakodrapů. Karlův most by nejspíš přežil.

Někde by tam možná byla burza, na níž by hrálo půl Prahy. Ta šanghajská vystoupala jen od ledna o sto procent, je tedy jasné, že se dříve či později zhroutí, ale Číňané věří vládě, že to nedopustí. (Podle místních novin nedávno uklizečky žádaly delší pauzy na oběd, aby mohly kupovat akcie). Všude by vedly dálnice a dopravní předpisy by zahrnovaly pravidlo, že "větší vozidla mají vždy přednost“. (Diplomaté se dušují, že toto pravidlo vskutku existuje).



Dobrá, nic samozřejmě není zadarmo – pod rudými vlajkami by nám vládl Milouš Jakeš, neustále opakující hesla o harmonickém socialismu českého typu, tedy o brutálním a nemilosrdném kapitalismu dávajícím šanci bohatým.



KONTRASTY. 87letá Čou Lan-jin třídí harampádí v chudinské čtvrti. Říká však, že i ona se má lépe a lépe.





V Gottwaldově mauzoleu

Lidé kolem něj by řídili obrovské ekonomické říše, ale každý rok by chodili spolu s věrnými a vděčnými Čechy do Gottwaldova mauzolea (protože Gottwald sice dělal chyby, ale všechno to začal). Lidé jako Čunek by byli postaveni před soud a bez ohledu na vinu či nevinu odsouzeni k těžkému žaláři, případně k smrti. S odpadlými nepopulárními soudruhy není možné se patlat.

Oblíbeným televizním pořadem by byl vojenský seriál Chlapci a chlapi, buržoazní výmysl internet by byl cenzurován (zapomeňte na Wikipedii). Václav Havel by dávno žil v emigraci, na Západě by se občas objevila zmínka o disidentech hnijících ve vězení, ale nikoho by moc nezajímali. Jakákoliv rebelie by byla tvrdě potlačena. Jak říkal Konfucius, je třeba ctít autority.

Nebylo by ovšem lehké být chudým. Komunismus nekomunismus, za školství i zdravotnictví by se tvrdě platilo. Tak velí čínské tradice: rodina se musí starat o své členy, jejich zdraví i vzdělání. Ale zapomeňte na to, že by vaši známí z vesnice mohli jen tak přijet do města pracovat. To ani náhodou, nemají právo se jen tak stěhovat.



Chudí by se škrtli ze všech plánů, a tedy bychom si přestali stěžovat, že pořád na někoho doplácíme. Chudí jsou prostě chudí, takový je řád věcí. A na řád věcí Čína vždycky hodně dala.