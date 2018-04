Kdy vyrazit na běžky? Třeba den před smrtí!

Kladu si za cíl jediné. Pomoci těm, kteří by rádi vyrazili na běžky, ale nemají moc zkušeností, ať už z důvodů časových, nebo proto, že začínají v pozdějším věku, neboť lyžovat na běžkách se dá ještě den před smrtí.

Sám lyžuji 40 let a dokonce lyže dnes prodávám, upravuji a opravuji. Zkušenosti mám také ze závodní činnosti, kde jsem působil i jako trenér.

Výbava:

Lyže zvolíme dle toho , kde hodláme převážně lyžovat:

ve stopě

cross (kudy mě napadne)

klasickým stylem

bruslením

Pro lyžování ve stopě volíme lyže o šířce 57 až 44 mm, dle vyspělosti stylu lyžaře.

Pro jízdu v terénu mimo stopu volíme lyže s ocelovými hranami, které bývají širší, až 60 mm.

Pro klasický styl se doporučuje o 15 až 25 cm delší, než je výška lyžaře.

Délka lyže je důležitá jak pro vedení lyže, tak pro snadnou manipulaci - při zatáčení, odšlapování apod. Na čem ale záleží, je tvrdost lyže! (Konstrukce lyže, sendvičová výplň/běžná výplň s horizontálními dutinami nejlepší, výplň polyuretanem nedoporučuji).

Průhyb lyže

Při výběru nových lyží bychom si měli od prodavače nechat změřit průhyb lyže. Uděláme to tak, že si na rovné ploše v místě vázání na lyže stoupneme (na obě současně). V místě, které se nedotýká podložky, potom vsuneme pod lyži slabou podložku o tloušťce cca 0,5 mm a tohle místo označíme. Tomuto místu, které tvoří cca 1/4 až 1/3 z délky lyže, se říká " oko". Je to důležité pro nanášení (mazání odrazových vosků), k čemuž se dostaneme dále.

Nezáleží ani tak na značce lyží, jako na výše uvedených parametrech! Nedoporučuji úvahy, že jedu jen občas a neumím to, ale spíše doporučuji staré přísloví " nejsem tak bohatý, abych mohl kupovat jen levné věci".

Konstrukčně dobrá lyže dokonce s dřevěným jádrem a komorová, ne sendvičová, vám zaručí rychlejší učení, pohodu a tím i vědomí, že se budete stále zlepšovat a radovat se z pohybu na sněhu, místo hnípání v zimě u televize. Věřte, že ta investice, byť vždy přiměřená kapse, se vyplatí. Příroda v zimě je překrásná.

* Varuji před nákupem přes internet, kde si nemůžete odzkoušet tvrdost lyže.

Výběr hůlek

JEN NE KRÁTKÉ! Laicky mohu docela dobře odhadnout svoji délku tak, že hole obrátím bodci nahoru k rameni a kroužky musí dosahovat do úrovně ramene. Hole volím, pokud kapsa dovolí, kovové (alespoň hliníkové), laminátové nemají žádnou akci, to znamená, že se při zatížení prohnou a síla odrazu je veškerá žádná. A navíc se snadno zlomí.

Základní pohyb na lyžích

Jako u většiny sportů, i při běhu na lyžích je důležitá rovnováha! Základ úspěchu je odraz střídavě z jedné lyže a právě k tomu potřebujeme rovnováhu. Ta se lépe docílí, když jsou nohy ve stopě od sebe alespoň 25 cm, což umožní přenášet váhu z jedné lyže na druhou. ZÁKLAD správného odrazu!

Proto stopu, zejména je-li upravena již strojem, neničíme, ale využíváme ji k vedení našich lyží. Nejlépe to nacvičíme tak, že uchopíme hůlky v polovině a odrážíme se jen od sněhové podložky, ale nezapomínáme na pohyb rukou, i když v tomto případě jen ve vzduchu. ( Je dobré si to zopakovat i v průběhu sezony). Tímto cvičením si uvědomíme, kdy je odraz z lyže správný (platí pro klasický styl).

Výběr bot a vázání

Výběr je jednoduchý. Typ SNS-SALOMON s jednou širokou drážkou pod celou podrážkou, splňuje podmínku k dobrému ovládání lyže. Navíc se hodí k botám vyráběným v ČR. Druhým typem je NNN-Rottefella, kde jsou dvě úzké drážky. Boty a vázání těchto dvou typů kombinovat nelze!!!

(Vázání 75, dá-li se to vázáním nazvat, nedoporučuji. Důvod: uchycení boty je tak pofiderní, že po vymačkání dírek v podrážce boty si lyže jede úplně jinam, než si lyžař přeje. Je spíše pro "vodoměrky na lyžích" než pro lyžaře.)

Boty a vázání musí být shodné s drážkou zvolené boty a naopak. Vázání i boty se vyrábějí i speciálně pro ženy - vázání mají měkčí zámek, přítlačnou gumu...

Vázání i boty se vyrábějí v typech pro klasické lyžování a bruslení. Boty pro klasiku nemají tak vysoký komínek nad kotníkem, doporučuji však kupovat typ bot, kde je šněrování kryto. Překrytí zabrání vnikání sněhu na zavazování a tam nenamrzá. Takové boty také lépe izolují a jsou teplejší.

Oblečení

Existuje mnoho výrobců funkčního prádla - doporučuji např. Craft, Moira, Supril, Sensor apod.

Jako druhou vrstvu doporučuji Polartec 100 nebo 200 a navrch větrovku. (Druhá vrstva se dá za příhodných povětrnostních podmínek sundat do ledvinky, nebo do batohu.) V případě, že chcete sáhnout hlouběji do kapsy, jsou dobrou variantou vrchní bundy s membránou např.Windstopper, Windbloc, WindTex apod., které nám přinejmenším ušetří jednu vrstvu prádla. Jenom ne oteplovačky nebo péřové bundy. Takový "balík "se ve stopě spíše valí, než svižně pohybuje.

Rukavice - vyrábějí se speciální pro běžkaře, mají vyztuženou dlaň, nenasákavý hřbet, který je odolný proti větru. (mám např. dobré zkušenosti od firmy Lill sport a Craft).

Mazání běžek a jak na to

Běžecká lyže (pro klasiku) má odrazovou část, která se nachází pod botou (vysvětlili jsme si při výběru lyží, co je oko = základ odrazové části). Část od špičky po "oko" je kluzná, rovněž tak část od konce "oka" k patce.

Postup

Jestliže jsme si nenechali u prodejce lyže připravit, to znamená, že nám nenanesl na skluznice základní parafin, musíme tak učinit sami. Použijeme starou elektrickou žehličku nebo zakoupíme žehličku lyžařskou. Smirkovým papírem (zrnitost 100) kluznici přebrousíme a naneseme základní parafin. Stačí i univerzální parafín SKIVO bílé +10 až - 10 C. Zásada je, co nejtvrdší - na největší mráz.

Vosk zažehlíme. Vosk se musí tavit, ne pálit. Necháme vystydnout, stáhneme opatrně škrabkou, nezapomínáme na žlábek lyže, který je součástí plochy skluznice! Vykartáčujeme, nebo vyleštíme korkem. (Nejlépe je korek zabalit do starých punčocháčů a je to jemný brus, kterým dosáhneme rovnoměrného rozetření parafínu). Používáme-li kartáč, kartáčujeme jen směrem od špičky k patce lyže. (Při jízdě se sníh taví v kapičky vody, které jsou vzniklými drážkami lépe odváděny a tření je minimální).

Další úpravy skluznic parafíny, (Glídry) volíme dle doporučení výrobce - např. SWIX, REX, TOKO apod.

Jak nanést vosky?

A teď to, co lyžaře trápí nejvíce. Jaké nanést vosky pro odraz, aby to neklouzalo?!

Úvodem je třeba říci, že není téměř recept, který by vyhovoval všem. Každý jsme individualita i na lyžích. Každý máme v ten okamžik jinou pohodu, či nepohodu, která ovlivňuje náš odraz. Platí však několik zákonitostí:

1) Změřit teplotu sněhu

2) Získat informaci, jak bylo předešlou noc

3) Je jasno, zataženo nebo je mlha?

4) Sníh je nový, jemný, zmrzlý a hrubozrnný? Zjistím zmačknutím sněhu rukou, v rukavici. Když se spojí, používám měkčí vosky a naopak.

Jeli sníh nový, používám většinou řadu SWIX, na přemrzlý sníh, kdy nesněžilo alespoň dva dny, osvědčila se řada vosků REX. TOKO nezavrhuji, ale...turista většinou nevozí ruksak vosků, ale má tam mnoho jiných neužitečných věcí, bochník chleba, rum.. :-) Zvolené vosky pro odraz mažeme do předem zjištěné zóny "OKA".

Tuhé vosky protahujeme na obě strany s přihlédnutím k rychlosti a způsobu našeho odrazu. max do jednoho metru. Lyže nesmí být "tupá", nesmí brzdit skluz. V případě, že jsme to přehnali s délkou mazání, zkrátíme ji přemáznutím parafínem. (Vždy platí co nejslabší vrstvu a v případě potřeby přidat).

Protože chci poradit začátečníkům, doporučuji si z části připravit skluznice lyží již doma v pohodě a hlavně v teple. Přece vím, kam pojedu, třeba to tam i znám, myšleno převýšení a zda je to většinou v lese nebo na pláních atd.

Tedy mám jasno a mohu nanést Glídr (parafin), zažehlím, vyleštím - a POZOR - na stoupací zónu nanesu pro lepší přilnavost a trvanlivost odrazového vosku na skluznici nejprve vosk základní, (GRUNVALU) nebo první vrstvu zvoleného odrazového vosku zažehlím. Nanesení druhé vrstvy je snazší a vosk lépe přilne a tím déle na skluznici vydrží.

Po dosažení cíle, kde budeme lyžovat a s přihlédnutím k podmínkám zmíněným v bodech 1 až 4 , aplikujeme zvolený odrazový vosk na MÍSTĚ.

Pár termínů, které se můžou hodit:

mýdlo – hladká uježděná stopa

zrcátka – v uježděné stopě se objeví lesklá místa

sůl - zrnitá struktura sněhu

Klistry

přicházejí na řadu v období, kdy bývá stopa ledová, nebo prosluněná s rozdílnou kvalitou sněhu. Držíme se zásady, že méně je více a mažeme max.25 až 35 cm v oblasti odrazu. (Vždy jen slabý film).

V případě namrzáni přetáhneme citlivě parafínem ta místa, kde sníh namrzá na lyži. Není-li vrstva vosku dobře rozetřená, způsobuje namrzání sněhu. Nejlépe je vozit lyžařskou plynovou žehličku, klistr roztavit a rukou rozetřít na jemný film. (z rukou odstraníme vosk Indulonou a utřeme do hadříku).

Doporučení

pro nově napadaný sníh používat SWIX, pro sněhy starší, přemrzlé (4-5dní) zn.REX,RODE... Lepší lyžaři – vosky s fluorem – F, FF, u SWIXU řady CERA F, HFBD, HF GL9DRY LF, ale to je už jiná cenová a kvalitativní úroveň, která vyžaduje jisté zkušenosti s aplikací těchto řad.

Pro naprosté laiky stačí na nový sníh používat pro odraz vosky sady SWIX, včetně glídrů a klistrů. A pro starý přemrzlý sníh vosky řady REX.

A dobrá rada na závěr: Lyžař jedoucí s kopce má vždy přednost!!! A to, co nemáš rád, nedělej druhým! Jde o radost z pohybu v přírodě.

Doporučené mázy 0 st.C – mýdlo žlutý Swix nebo Rex, překrýt modrým parafínem. Vše zažehlit. V případě, že je ve stopě místy prachový sníh (0-1 C), překrýt modrým extra Swixem 0 až – 2 C,sněžení, nebezpečí namrzání červený Swix dobře vyschlý

fialový Swix – překrýt modrým extra Swixem

silná vrstva modrého extra Swixu -1 až -3 C prachový sníh modrý extra Swix, překrýt zeleným Swixem -3 až -6 C prachový sníh 2 x zelený Svix, vykorkovat

Swix spec.zažehlit a překrýt zelený Swix, vykorkovat -6 až -10 C 3 x zelený speciál Swix, vykorkovat

2 x blanku speciál Rode, zažehlit -10 C a výše zelený speciál Swix, zažehlit a 1x vrstvu vykorkovat -2 až -6C, starý sníh, sůl, apod. vždy zažehlit základní vosk např. Swix VG 35 apod.

zelený Rex speciál 2x, vrstvu vykorkovat

případně modrý Rex 1x zažehlit a 1x vykorkovat -2 až -5 C mrznoucí dešť do prachového sněhu žlutý Rex klistr(slabou blanku) a 3x modrý Rex vykorkovat

modrý extra Swix zažehlit a 2x zelený Rex vykorkovat -10 C a výše přefoukaný prašan Slabě zažehlit zelený klistr Swix a 2x zelený Swix speciál zažehlit slabě Swix VG 35 a 2x černý EX-ELIT 0 až +2 C nový mokrý sníh žlutý Rex klistr 1:1 fialový skare klistr +2 C a výše slehlý nový sníh 2 díly červeného klistru Swix + 1díl červ. Klistru Rex (vrstvy zkoušet) 0 až -2 C starý zmrzlý sníh 1:1 fialový skare klistr Rex + stříbrný Rex * Vosky bez fluoru nesmíme míchat s vosky obsahující fluor, fluokarbon, tuhé, tekuté ani práškové!!! Znehodnotili bychom fluorové vosky!

* Kapitola sama o sobě jsou hydrokarbonové vosky a hydrofobní vosky. Užívání těchto sad vyžaduje poměrně odborné znalosti a praxi. Pro výkonnostní a závodní lyžování jsou však dnes nezbytné.

Autor článku Josef Adamec je bývalý trenér mládeže a servisman běžeckého lyžování. Je spolumajitelem obchodu se sportovními potřebami www.deltasport.cz