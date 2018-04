Kdo zničil Věstonickou Venuši na moravském Řípu?

Může se hodit Jak se sem dostat

Do sedla mezi Velkým a Malým Chlumem vede zeleně značená stezka z Bořitova ( 3,5 km ), která současně míjí Rolínkovo sousoší, dále červená značka z Lysic ( 3,5 km ) a Doubravice nad Svitavou ( 5 km ). Z rozcestí v sedle vybíhá 1 km dlouhá odbočka k rozhledně na Malém Chlumu, přičemž prochází částí lomu. Lysice a Černá Hora mají pravidelné autobusové spojení s Brnem, nejbližší železniční zastávka leží v Doubravici. Oba Chlumy jsou dobře pozorovatelné z komunikace E 461 ( 43 ) Brno - Svitavy. Co nezvládl čert, to stihla Bába

Ke vzniku Velkého i malého Chlumu se váže následující pověst: Kdysi dávno sužoval obyvatele malé osady (nejspíš dnešní Bořitov) pekelník. Pohanská bohyně zvaná Bába se rozhodla, že se ním vypořádá. Uzavřeli tedy spolu sázku, že kdo za noc navrší vyšší hromadu písku, ten získá nad osadou moc. S vervou se pustili do zápolení, avšak Bába se projevila jako mazanější: vždy, když čert odletěl pro další písek, tak potají odsypala z jeho hromady na svou. Jakmile se ukázaly první paprsky úsvitu, bylo jasné, že čert bude muset odtáhnout s nepořízenou. Zrovna se vracel s další várkou - tu ovšem vzteky odhodil mezi obě hromady, tedy dnešní Chlumy. Nápadný nízký pahorek nad sedlem později obrostl poetickým borovým lesem a dešťová voda v něm vymodelovala malebnou soustavu členitých roklí.