Kdo vás může překvapit v Albuquerque

kromě poznávání tak či onak poutavých míst a prožívání zatím nevyzkoušených situací - nejvíce okouzlují setkání se zajímavými lidmi, někdy velmi překvapivá. O to víc, když jde o seznámení s někým, koho jeho životní osud nějak váže k naší zemi. V srpnu 1997 jsme se ženou a dvěma přáteli narazili na jednoho takového člověka v Albuquerque ve státě Nové Mexiko v USA. Nocovali jsme v osvědčené "M-šestce" (motely sítě "M 6" můžeme našim cestovatelům po Americe vřele doporučit, především proto, že bývají nejlacinější). Ubytovával nás elegantní, urostlý postarší pán, jak jsme později zjistili, sám ředitel, generální manažer, motelu. Naše české pasy ho viditelně vyvedly z míry, ale nijak to nekomentoval. Teprve když jsme se chystali odejít nahoru, odkašlal si a oslovil nás. "Víte, já tady v Albuquerque pracuju už asi třicet let, ale vy jste teprve druzí Češi, se kterými jsem se tu setkal. Možná vás bude zajímat, že u vás doma, někde uprostřed Prahy, je ulice, která se jmenuje po jednom mém předkovi - Myslíkova. Já se totiž jmenuju Myslik. Edward Myslik. Edward po prezidentu Benešovi, protože moje babička byla jeho vlastní sestřenice." Když něco takového zničehonic uslyšíte v recepci motelu v Novém Mexiku, nevěříte svým uším. Tenhle pan Myslík se narodil už v Americe, zemi svého původu nikdy nenavštívil a česky znal jen dvě slova: vzpomínal, že když jako kluk babičku navštěvoval (ještě někde na východě Ameriky), těšil se na její "kholači", a taky že u ní jídal pravé české "jitérnysy". Přímo vlastenecky se nám také svěřil, že absolutně nesnáší, když Američané jeho jméno vyslovují "Majzlik", to prý ho vyloženě štve. Náš pan Myslik neměl ovšem o posunuté souvislosti svého jména s úctyhodným řemeslnickým nástrojem spisovně zvaným "sekáč" ani potuchy; zřejmě ho jenom spontánně dráždilo, že jeho současní američtí krajané komolí autentickou českou výslovnost jeho jména, na které je zřejmě velmi hrdý. Pokud tedy na svých cestách po Americe zabloudíte do Albuquerque, mohu vám motel M 6, 1000 Avenida Cesar Chavez SE, s čistým svědomím doporučit. A Edwarda J. Myslika, Jr., jeho pana ředitele, od nás moc pozdravujte!Cestujete a chcete se s ostatními čtenáři podělit o zajímavé zážitky? Pokud ano, zašlete svoje příspěvky (v maximální délce dvaceti řádků), případně i fotografie, na adresu MF DNES, Senovážná 4, P.O.Box 1080, Praha 1, PSČ 111 21 a na obálku napište heslo "Zážitky z cest."