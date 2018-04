Kdo si koupí dovolenou, měl by mít i polopenzi

Mnoho lidí se snaží ušetřit a nekupuje zájezd se stravováním. To má několik výhod i nevýhod. Nevýhody: Všechno se veze s sebou a něžnější část rodiny (většinou vaří ženy) je na určitou dobu dne připoutána k plotně, což se jistě nikomu příliš nezamlouvá. Výhody: Je to přece jenom o něco levnější než si jídlo na místě kupovat a navíc se může každý stravovat, kdy chce. Ze všech variant se však při koupi v cestovní kanceláři jeví jako nejlepší a nejjednodušší polopenze. V tomto případě je dobré upozornit na velkou rozdílnost poskytovaných služeb. Kdo si koupí zájezd do dvouhvězdičkového zařízení, tak samozřejmě nemůže očekávat ke snídani nějaké hody. Naopak musí počítat s velmi skromným, i když dostačujícím jídlem. Pokud je ve vyšší kategorii a ke snídani a večeři je k dispozici takzvaný "bufet" - může se těšit na mnoho druhů jídla i pamlsků. Ocení to především děti, které někdy opovrhnou například specialitami místní kuchyně. Přestože se při pohledu na ceny jednotlivých zájezdů zdá, že vše je podobné, či dokonce stejné, není tomu tak. V různých zemích jsou nejrůznější zvyky a poměry při stravování. Například v Řecku a Turecku bývají snídaně přece jenom o něco jednodušší a chudší než například ve Španělsku. Při zajištění ubytování se snídaní v levnějších hotelích v Londýně například neočekávejte nic víc než každý den dva tousty, marmeládu, džus a čaj. Přestože někdo oplývá dostatkem peněz, je poměrně zbytečné, především v přímořských státech, kupovat si plnou penzi. Především se u moře vstává později než doma a snídat před desátou a obědvat po dvanácté poněkud nedává smysl. Navíc u moře bývá po poledni velmi horko a k jídlu (na rozdíl od pití) téměř nic neláká. Právě v těchto zeměpisných šířkách se ukáže výhoda polopenze. Navíc mnoho dobrých cestovních kanceláří a hoteliérů "utahuje" své klienty na jídlo a tak bývají bufetové snídaně a večeře mimořádně pestré a vydatné. Dávat si mezitím ještě další jídlo bývá většinou zbytečným vyhazováním peněz. Samostatnou kapitolou je stravování all inclusive (stává se tak například v zemích Karibiku či v luxusnějších zařízeních). Proti gustu sice žádný dišputát, ale přejídání se, které zde evidentně hrozí, k dovolené prostě nepatří. Také požívání alkoholických nápojů se při této možnosti často mění v pouhé vysedávání u barů. Kdo chce tedy mít dobře zajištěnou dovolenou, slušně se najíst a napít, nechce ztrácet část a zbytečně utrácet peníze, ať volí polopenzi, a to formou bufetu.