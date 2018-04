Kdo neviděl Káhiru, neviděl svět...

V pohádkových příbězích Tisíc a jedna noc se o Káhiře také dočteme, že "její prach je zlato, její Nil je zázračný, její ženy jsou černooké panny v ráji. A nemůže tomu být jinak, když je Matkou světa..."

Vydejme se proto do dnešní Káhiry, hlavního města Egypta, kam míří i stále více českých turistů.

Prach zde najdeme určitě. Hodně prachu. I velké dopravní zácpy. Nil je skutečně pořád zázračný a zajímavý, i když dost znečištěný.

Černookých panen je zde také dost, ale k ráji má toto město hodně daleko. Spíše mnoho lidí přepadají pochybnosti, zda může tato dvacetimilionová megapole vůbec rozumně fungovat. Ale ona funguje, a navíc zde najdeme mnoho míst, která nelze přehlédnout. Podívejme se na několik z nich. Káhira je svým způsobem totiž velmi šarmantní město.

Gíza

Prakticky z každého vyššího domu (pokud není častý smog) můžete vidět na okraji města proslavené pyramidy v Gíze. A pod nimi samozřejmě Velkou sfingu.

Rozepisovat se o nich nemá smysl. Hlavním smyslem návštěvy Káhiry je však pyramidy navštívit. Jenom doufejme, že neustále rozrůstající se město je nepozře. Už se jich totiž téměř dotýká.

Chán al-Chalílí

Nejslavnější a po staletí pulzující trh arabského světa i celé Afriky je dnes veleben stejně vehementně jako zatracován. Jistě, je to někdy až nechutné lákadlo na turisty, kteří zde často převažují nad obchodníky. Nenechte se však odradit! Pusťte řvoucí turisty z hlavy a pořádně se zde projděte. Stojí to za to. A na zklidnění duše zajděte do kavárny Fišáwí. Prý je otevřená celých posledních 200 let nepřetržitě. To nikde jinde nezažijete.

Koptské město

Na první pohled zde vlastně nic není. Přesto proplujte z rozbouřeného města mezi Kopty. Velkou křesťanskou komunitu žijící v nejstarší části města, která přežívá v muslimském moři. Je zde několik kostelů, ale i nejstarší synagoga ve městě. Některé zdejší uličky trochu připomínají Jeruzalém. Je to zvláštní místo se zajímavou poetikou.

Al-Azhar

Víte, kde je vůbec nejstarší univerzita na celém světě? Je to právě Al-Azhar v egyptské metropoli. Má dodnes skvělý zvuk ve světě a je zde také jedna z nejstarších mešit Káhiry, která nese stejné jméno. Tři místní minarety pocházejí ze 14., 15. a 16. století.

Egyptské muzeum

Po pyramidách turisticky nejpřitažlivější místo Káhiry. Je zde uloženo přes 100 tisíc historicky vzácných předmětů, a tak ani nedoufejte, že je můžete všechny vidět. Ostatně mnohé nadále spočívají zapadlé prachem v depozitářích. Ale maska faraona Tutanchamona vydá za všechno.

Citadela

Přes sedm set let zde sídlili vládci Egypta. Nejzajímavější, kromě tří mešit, paláců a muzeí (ale do těch ani nemusíte chodit, o nic nepřijdete), je báječný výhled z citadely na Káhiru. Ideální je podvečer, kdy slunce ozáří metropoli zajímavým světlem. Tomuto místu dominuje mešita Muhammada Alího postavená v tureckém stylu.

A svět zábavy

Káhira je považována za pupek muslimského světa (občas v ní i kvůli tomu asi útočí islámští teroristé na západní turisty). Přesto se zde pořád snoubí duch určité volnosti se stále silnější snahou radikálů sešněrovat vše podle přísných muslimských zvyků a tradic.

Najdeme zde proto stále mnoho vymožeností západního světa: diskotéky, noční kluby i místa, kde ještě můžete dostat alkohol. A jedna rada na závěr. Káhira je skutečně obrovská, ale na návštěvu nejzajímavějších turistických míst bohatě stačí dva dny. To můžete stihnout i při pobytu na stále oblíbenějších místech u Rudého moře. Matka světa stojí za to.