Kdo je vlastně Tutanchamón

12:41 , aktualizováno 12:41

Také se vám stalo, že jste navštívili v egyptském Luxoru hrobku faraóna Tutanchamóna a žádný z průvodců vám nebyl schopen odpovědět na otázku, kde se vlastně tento nejznámější vládce vzal. Zda to byl syn nebo bratr faraóna Achnatona, či manžel jeho jedné z dcer? Zaplatili jste poměrně vysoké vstupné do jeho hrobky, přečetli jste knihu Miky Waltariho Egypťan Sinuhet, ale stále jste se nedozvěděli víc, než že se v hrobce kromě mumie našlo mnoho cenností? Vědci z Japonska a Egypta se nyní rozhodli tuto záhadu v historii egyptských vládců vyřešit. Složení Tutanchamónovy DNA by mělo dát jasnou odpověď na otázku, jaký byl jeho původ.