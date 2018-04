Kdo je čechoameričan Eduard Ingriš

Eduard Ingriš

Vynikající český muzikant, filmař, fotograf a mořeplavec. Žil se svou ženou Ninou v Kalifornii, ve městě South Lake Tahoe.

Eduard Ingriš riskoval život v peřejích Amazonky, byl zajat Indiány a o vlásek unikl smrti. Byl prohlášen za mrtvého, po té co jej při filmování napadla puma.

Plavba přes Pacifik

Málem zahynul na své první plavbě Pacifikem v roce 1955. O čtyři roky později cestu přes Pacifik do Polynésie dokončil. Jeho přáetli byli Thor Heyerdal, Ernest Hamingway či John Wayne. Byl nekonečným romantikem a člověk, kterého ovšem v jeho rodné zemi málokdo znal, přestože byl velmi populární a uznávanou osobností prvorepublikového kulturního dění.

Dirigentem filharmonií

Eduard Ingriš je autorem písně Teskně hučí Niagara z operní revue Trampské milování z roku 1932. Dirigoval pražský symfonický orchestr v Praze a po emigraci i orchesr v peruánské Limě.

V Peru se setkal s legendárním norským antropologem a cestovatelem Thorem Heyerdalem, který v Peru v roce 1947 odstartoval plavbu na balzovém voru Kon-Tiki napříč oceánem k Polynésii. Ingriš jej později napodobil a o své cestě natočil barevný filmový dokument.

Filmoval popravu K.H. Franka

Byl i vynikajícím filmařem a fotografem. Po válce dokonce natáčel popravu říšského protektora K.H. Franka. V Hollywoodu pracoval pro několik společností a spolupracoval i na snímku Stařec a moře, jemuž byl předlohou stejnojmenný román Ernesta Hemingwaye.

Ingriš procetoval jižní Ameriku, vydal se proti proudu Amozonky. Zde se také setkal s Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem a společně s nimi podnikl výparvu na ostrovy u peruánského pobřeží. Z politických důvodů byla ovšem tato pasáž vyšrtnuta z knihy Přes Kordillery.

Jeho archiv se stěhuje do Zlína

Díky tomuto přátelství se v devadestých letech rozhodl Miroslav Zikmund získat Ingrišův archiv, který važí přes jednu tunu, do majetku zlínského muzea. Archiv obsahuje mimořádné dokumenty, filmy a fotografie a nyní je na cestě ze Spojených států do Zlína. Po jeho zpracování bude zařezen do sbírek zlínského muzea, po boku fungujícího Archivu H+Z.