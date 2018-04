Kdo chce mít jistotu dobrého lyžování, ať zamíří do ciziny

Hovoří pro to hned několik důvodů:- hory v Rakousku, Itálii, Francii a Švýcarsku jsou samozřejmě dále, daleko vyšší, a proto je tam sněhu vždy více a ve vyšších polohách leží v zimě delší dobu téměř jistě;- služby v cizině jsou lepší než u nás, jak u obsluhy v restauracích či na vlecích, tak v půjčování výstroje, jídlo bývá většinou kvalitní;- výběr a délka lyžařských terénů, množství vleků a lanovek jsou nesrovnatelné;- do mnoha míst v cizině je to poměrně blízko;- ceny týdenních skipasů (i několik tisíc korun) se mohou zdát v cizině drahé, ale ve srovnání s námi tomu tak není, protože za své peníze ujedete v Alpách daleko více kilometrů;- pobyty jsou nabízeny za celkově přijatelné ceny.Odborníci navíc k tomu dodávají fakt, který nelze v žádném případě pominout: Kdo jednou okusil sjezdové lyžování či snowboard v alpských zemích, tak mu už propříště domácí svahy nestačí.V jedné věci je však Česká republika - pokud napadne sníh - srovnatelná se světem: v nabídce tratí pro běh na lyžích.