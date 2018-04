Kde žije nejvíc čápů v Evropě aneb skrytá NEJ Chorvatska

Co chvíli modré nebe nad vsí prořízne silueta kroužícího čápa, který se potom v odvážných klopených spirálách snese ke svým potomkům. A sotvaže se z jednoho hnízda ozve výrazné klapání zobáků, okamžitě se přidají nejbližší sousedé, takže pak se pro nás nezvyklý zvuk lavinovitě šíří celou obcí. Současně se mi do mysli vkrádá otázka – co je příčinou, že k tomuto jevu došlo zrovna zde. Odpověď na ni jsem nenašel.

Vzhledem k velikosti vísky mohu spolehlivě prohlásit, že počet čápů převyšuje nejen počet místních děti, ale pravděpodobně rovněž počet obyvatel. Přítomnost čápa bílého není v Čigoči ojedinělou záležitostí, nepřehlédnutelná charakteristická hnízda zdobí střechy i ve většině ostatních sídel regionu. Avšak nikde jinde se nevyskytují v takové obdivuhodné koncentraci.