Kde zažijete čtyři roční období za jeden den

V Atlantiku jako v jihočeském rybníku

Azory jsou ideální lokalitou pro milovníky příjemného počasí bez teplotních extrémů. Díky poloze uprostřed teplého golfského proudu se teploty pohybují celoročně v rozmezí 10–25 stupňů Celsia.

Přestože ani v létě tu rtuť teploměru nepřesáhne třicítku, žádnou zimou tu člověk netrpí. Protože je tu téměř osmdesátiprocentní vlhkost, připadáte si, jako byste byli ve Středozemí v pětatřicetistupňových vedrech. A Atlantský oceán má asi takovou teplotu jako jihočeský rybník v parném létě.

Čtvero ročních období za den

Vzdušné proudy způsobují efekt, kterému místní říkají čtvero ročních období v jednom dni. Když ráno vstanete, prší venku tak, že by to u nás vydalo na několik dní v kuse, ale než se stačíte nasnídat a vyjít ven, svítí sluníčko.

Proto místní radí: Když se vydáváte na celodenní výlet, vezměte si s sebou raději pláštěnku nebo větrovku, a to i v případě, že do vás ráno při odjezdu pere sluníčko.





Horká půda pod nohama

Azorské souostroví leží na rozhraní tří kontinentálních desek – euroasijské, africké a americké. Souostroví se skládá z devíti ostrovů, které mají dohromady 2 247 kilometrů čtverečních.

Na východě je největší ostrov Sao Miguel (747 km2) a Santa Maria. Ve středu leží Graciosa, Terceira, Sao Jorge, Faial a Pico. Poslední z nich je vlastně veliká sopka a zároveň nejvyšší hora Portugalska (2 351 m). Na západě souostroví uzavírají ostrovy Corvo a Flores.

Ostrovy se před mnoha miliony let "vynořily“ z Atlantiku díky obrovským sopečným výbuchům. Nezapřou sopečný původ dodnes.

Když se procházíte třeba centrem městečka Furnas na ostrově Sao Miguel, je všude kolem bílý kouř, v zemi přímo na ulicích bublá horká voda a ve vzduchu cítíte síru.





Kdyby vás předtím průvodce neubezpečil, že je to normální, protože hluboko pod zemí je prostě vulkán, mysleli byste si, že jste se ocitli uprostřed bojiště. Tedy velmi kultivovaného bojiště, kde se prodávají suvenýry, chodí do restaurací a pijí "zázračné prameny“ teplé vody jako v lázních.

Po chvíli chození ve Furnasu cítíte horko i skrze podrážky bot. Uvědomíte si, jaké síly musí dřímat pod povrchem. V některých oblastech Atlantiku poblíž Azorských ostrovů je údajně na dně oceánu dva kilometry pod vodou až 300 stupňů Celsia.

A za 25 tisíc eur se za těmito krásami podmořské vulkanické krajiny jezdí i na výlet. Samozřejmě v ponorkách.

Stačí ale vejít do útrob sopky na ostrově Terceira. Vyhaslý vulkán se jmenuje Algar do Carvo, což znamená Uhelný komín. Úžasný pocit. Scházíte po schodech sto metrů hluboko a do toho vám hraje relaxační hudba.





Další atrakce je na ostrově Pico, kde při erupci vznikl podzemní tunel. Měří přes pět kilometrů, a než půjdete dovnitř, vyfasujete helmu a baterku. Pozor: místa, kde se valila láva, jsou hrbolatá, takže je potřeba pořád koukat pod nohy.

Největší vulkanická šílenství však zažijete na největším z ostrovů, Sao Miguel. Jsou tu rozeseta jezírka, do nichž není radno šlápnout. Voda v nich neustále bublá (má skoro sto stupňů) a vypařuje se z nich síra.

Azořané umějí vulkanické jevy dobře využít. Kromě parních elektráren, které jsou až 1,5 kilometru pod zemí, si dokážou díky rozpálené půdě uvařit i oběd. Do velkého hrnce se vloží několik druhů masa, rýže, brambory a zelenina. Hrnec se pak zahrabe asi metr pod zem. Horká půda má asi sedmdesát stupňů a jídlo se tam nechá asi šest hodin.

Tomuto tradičnímu pokrmu se říká cozido a turisté, kteří si takový oběd či večeři předem objednají, dostanou termín, kdy se mohou ke své "rozpálené díře“ dostavit a být u vyhrabávání hrnců.





Jídlo se pak konzumuje ve stylové restauraci. Jídlo se už neupravuje, jen se vyndá na talíř. Za cozidem můžete jet třeba do Furnasu, ale podávají ho také v Caldeiras da Ribeira Grande.

Na Azorech se můžete cítit bezpečně. Nejsou tam ani komáři či podobná havěť, ani nějací predátoři či hadi, jichž byste se museli bát při procházkách úžasnou krajinou. Souostroví nebylo před objevením portugalským mořeplavcem Diego de Senillem v roce 1427 obydleno.

Námořníci z Portugalska a Holandska, kteří zde přistávali při cestách kolem Afriky, tady nejprve při svých objevitelských plavbách vysadili krávy. A když po letech zjistili, že se skotu dobře daří, správně usoudili, že na ostrovech nejsou žádná nebezpečná zvířata. Azory se pak staly díky své poloze důležitou zásobovací zastávkou v době velkých zámořských objevů v 15. a 16. století.





Největší akvárium světa

Mimochodem: Azory měly strategickou roli i v době studené války. Američané totiž odtud se souhlasem Portugalska letecky kontrolovali pohyb sovětských atomových ponorek a letiště sloužilo i pro mezipřistání obřích bombardovacích letadel při různých světových konfliktech.

Dnes Američané umožnili, aby se část letecké základny s obří více než tříkilometrovou přistávací dráhou využívala i pro civilní lety. Což souostroví zpřístupnilo právě turistům. Mezinárodní letiště jsou na ostrovech Sao Miguel a Faial. Na zbylých šest ostrovů buď létají malými letadly místní aerolinie, nebo se tam dostanete lodí.

Říká se, že Azory jsou největším akváriem světa. Je to pravda. Můžete se tu potápět nebo si jen tak vyjet (se specializovanou firmou) na širé moře, a když máte štěstí, můžete potkat i velrybu. Cestou za ní vás téměř stoprocentně doprovodí delfíni, kteří skáčou kolem člunu a předvádí se, jako kdyby věděli, že si je lidé fotografují.





Ideální pro pozorování velryb je jaro a začátek léta, kdy velryby kolem Azorských ostrovů migrují směrem na sever. Při troše štěstí zde můžete vidět i modrou velrybu, největšího tvora žijícího na zeměkouli. Váží i přes 100 tun a jenom jejich jazyk váží jako indický slon – čtyři až pět tun.