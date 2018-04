Kde všude jsou ve světě zóny neklidu

Zřejmě nejnebezpečnějším místem na evropském kontinentu je v současné době území bývalé Jugoslávie.

Jedná se především o oblast Kosova, Bosnu a Hercegovinu a malou část Chorvatska, především ve Východní Slavonii. Na návštěvníky zde na mnoha místech stále čekají miny, zničená infrastruktura i dělící linie znepřátelených stran.

Vzhledem k blízkosti kosovských bojů není úplně bezpečná ani Albánie, kde navíc operují i velké ozbrojené gangy, pro něž jsou zejména osamocení turisté lehkým soustem. Ne že by zločinci na místě přímo zabíjeli, ale vše, co má cizinec u sebe, končí v nenávratnu.

Z důvodu sektářského násilí hrozí zvýšené riziko někdy i v Severním Irsku a v Baskicku.

Pozor by si měli dávat také cestovatelé, kteří míří do severní části ostrova Kypr a východních oblastí Turecka obývaných Kurdy, kde dochází i k únosům.

Několika únosy turistů se v poslední době "proslavil" především Jemen, stává se to ovšem i v Kašmíru, kde konflikt turistický ruch prakticky zlikvidoval.

V poslední době se nedoporučuje cestovat ani do velkých částí střední Afriky, kde zuří boje, gerilové války a na denním pořádku je etnické násilí. Proto je lepší se vyhnout Kongu (předtím Zair), Rwandě, Súdánu, ale i částem Ugandy. Nebezpečná je i Libérie, Angola a některé další státy.

Naopak poměrně bezpečno je už měsíce v Egyptě, kde islámští fundamentalisté vraždili turisty naposledy v loňském listopadu.

Samozřejmě absolutně se nedoporučuje jet do Afghánistánu, jižního Tádžikistánu, dále některých provincií na severovýchodu Indie, do oblastí na Srí Lance, které ovládají separatističtí Tamilové, či do některých částí Barmy a Kambodže.

Situace se v posledních letech poněkud zlepšila ve Střední a Jižní Americe, ale přesto zůstávají nebezpečné velké oblasti zvláště v Kolumbii, ale i v Guatemale, Salvadoru či mexickém Chiapasu.

Nástrahy jsou prakticky všude stejné: miny, velká kriminalita související s boji, znásilňování, únosy, loupeže a bohužel někdy i vraždy. Podle odhadů Světové turistické organizace v Madridu přijdou tímto způsobem každý rok o život ve světě desítky turistů. V některých letech to však byly i stovky.