Kde všude číhá na české turisty nebezpečí

Ministerstvo zahraničí vydalo v sobotu varování, že českým turistům nedoporučuje do Šarm aš-Šajchu jezdit. "Je tam poškozeno několik hotelů, jeden je zcela zničený. Některé oblasti uzavřela policie. Situace je stále chaotická," vysvětlil ministr zahraničí Cyril Svoboda. Cestovní kanceláře zájezdy na žádost vymění

Cestovní kanceláře zájezdy neruší, ale klientům, kteří teď do oblasti jet nechtějí, nabízejí výměnu zájezdu za jinou destinaci. "Další lidé nám tam mají letět ve čtvrtek, jsme domluveni, že do úterý se mohou rozhodnout o změně destinace. Nabídneme jim jiné egyptské místo, Řecko nebo Kanárské ostrovy. Pokud ovšem zájezd zruší, zaplatí storno poplatky," říká mluvčí cestovní kanceláře Fischer Dan Plovajko.