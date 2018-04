Kde vláda nechce daně a přidá vám na mercedes

Může se hodit Bez víza

Loni na podzim zrušil sultán pro obyvatele Česka víza, čímž padla nutnost licitování s nejbližší brunejskou ambasádou v Berlíně o potvrzeném ubytování či zaplacených zpátečních letenkách.



Měna

V zemičce se platí brunejskými a singapurskými dolary, obě měny mají shodný kurz - okolo 14 korun. Ceny turistických služeb v Bruneji jsou podobné jako v Česku (s výjimkou předražených výletů do džungle). Většinou se lze domluvit anglicky. Doprava

Do Bruneje sice létají tamější královské aerolinie z Frankfurtu i Londýna, ale nesrovnatelně levnější je letět z Evropy do thajského Bangkoku, tam přesednout za pár set korun na linku AirAsia do malajsijského Kota Kinabalu. Odtud pokračovat lodí přes "Sandokanův" ostrov Labuan (zhruba půl dne) nebo dalším letadlem (20 minut) do brunejské metropole Bandar Seri Begawanu.