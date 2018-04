Kde v Chorvatsku najdete více moří na jednom místě. Kvarnerské ostrovy

může se hodit Jak se tam dostat Na ostrov Krk se dostanete po dálnici do Rijeky, odtud po mostě (mýtné 30 kun).

Rab je v sezoně dosažitelný dvěma způsoby - trajektem z pevniny, spojení Mišnjak-Jablanac nebo z ostrova Krk, spojení Lopar-Baška. Ve špičce sezony počítejte s frontami. Na Cres a odtud na Lošinj se nejčastěji jezdí z istrijského přístavu Brestova nebo z přístavu Valbiska na ostrově Krk. Na co si dát pozor Dobré je v sezoně naplánovat přesun na jih a zpět na jiné než víkendové dny. O tom, kdy je v Chorvatsku dopravní špička, se více dozvíte na Chorvatském turistickém sdružení v Praze. Pozor na déšť, při něm se živičný povrch chorvatských vozovek chová jako náledí! Proto se držte dobré rady – prší-li, zastavte. Pamatujte na boru. Vítr zvaný bora či bura je nejsilnější a také nejnebezpečnější z jadranských větrů. Pokud udeří v plné síle, jsou pro něj rychle jedoucí auta jen malou překážkou. Jediným řešením je omezit rychlost.

A nezapomeňte, v případě nepříznivých povětrnostních podmínek může být Krčský most uzavřen. Důležitá čísla Jednotné číslo pro všechny akutní případy je 112, pokud jste na moři, můžete kromě toho volat záchranářskou centrálu na čísle 9155. Užitečné weby www.croatia.hr - stránky Chorvatského turistického sdružení

www.tz-malilosinj.hr – stránky ostrova Lošinj