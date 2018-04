Kde už si teď v Česku zalyžujete. Přehled otevřených sjezdovek a vleků

V úterý zamířilo na Černou horu, kde se částečně lyžovalo už minulý víkend a kde leží kolem půl metru technického sněhu, zhruba 300 lyžařů a 200 běžkařů či pěších návštěvníků. Vleky na Mísečkách využilo asi 200 lyžařů. Cena denního skipasu na Černé hoře je pro dospělého 250 korun, pro děti do deseti let 150 korun, platí pro jízdy tam i zpět. Na Mísečkách stojí denní skipas pro dospělé 120 korun a pro děti 80 korun.

Od pátku bude s největší pravděpodobností omezený provoz i v Zadově a na Špičáku na Šumavě, na Ještědu, na Klínovci a Božím Daru v Krušných horách, v Rokytnici a Mladých Bukách v Krkonoších a v Orlických horách v Říčkách a v Deštném.

O víkendu se z větší části rozjede provoz ve Špindlu i ve většině ostatních hlavních zimních středisek v zemi včetně areálů v Beskydech a Jeseníkách. Středisko Proskil v Branné na Šumpersku dokonce spustilo vleky už minulou sobotu.

Zahájení sezony hlásí i některá menší dobrá místa, jako třeba Monínec ve středních Čechách. Další víkend, 11. prosince, se pak rozjedou lanovky a vleky na Tanvaldském Špičáku, v Bedřichově, v Jablonci a ve Vysokém nad Jizerou v Jizerských horách.

První letošní lyžování na Černé hoře na 300 metrů dlouhém vleku Anděl (27.11.2010)

Na Lipně s čertovskými slevami

Na Lipně spustí lanovky v pátek v půl deváté. Už nyní leží na lipenských sjezdovkách až 40 cm sněhu a díky nepřetržitému zasněžování ho stále přibývá. Na víkend tam připravili zábavný program pro rodiny s dětmi, který se ponese v duchu čertovských zimních radovánek. Zároveň se bude o víkendu lyžovat za zvýhodněné ceny. "Na zahájení máme díky současným mrazům a pondělnímu vydatnému sněžení připraveny vynikající sněhové podmínky, které v tuto dobu dlouho nepamatujeme. Otevřeno proto budou už od pátku sjezdovky Jezerní, Dámská a Foxpark, celkem bude k dispozici téměř 2,5 km sjezdovek. V provozu budou dvě čtyřsedačkové lanovky a tři pojízdné koberce ve Foxparku", uvedl Martin Řezáč ze Skiareálu Lipno.

Děti v doprovodu rodičů zaplatí na Lipně za celodenní nebo večerní skipas jen symbolickou dvacetikorunu, stejně jako ti, kdo přijedou lyžovat v maskách čertů, Mikulášů nebo andělů. Rodiny s dětmi budou mít o víkendu také zvýhodněný vstup do vodního ráje, lyžařskou výuku nebo hlídání dětí v dětském koutku. Pro ostatní lyžaře platí mimosezonní zlevněné ceny skipasů. Všichni do 18 let a senioři nad 60 let lyžují za dětské ceny. Ubytovatelé na Lipensku připravili pobytové balíčky se skipasem se slevou 50 %.

Sjezdovky se otevřou ve Špindlu

Také ve Špindlu už by se mohly spustit některé lanovky v pátek. "Bude však záležet hlavně na tom, kolik nasněží přírodního sněhu," uvedla pro iDNES.cz mluvčí areálu Martina Čermáková. Upřesnila také, že v sobotu počítají na 99 % se zahájením provozu na Hromovce, na modré a také ve spodní části černé ve Svatém Petru a rovněž na červené na Medvědíně.

"Na Černé hoře je už nyní v provozu sjezdovka Anděl a nyní intenzivně zasněžujeme víc než tříkilometrovou červeno-modrou sjezdovku Ford Černohorská. Předpokládáme, že bychom mohli spustit provoz ve čtvrtek ráno až k dolní stanici lanovky," uvedl jednatel střediska Petr Hynek.

"Dohromady by to bylo na Černé hoře 4,1 km sjezdovek. Zatím jezdí lyžaři za mimosezonní ceny, je to 350 korun na den pro dospělé a 200 pro děti do deseti let. Od čtvrtka by se jezdilo podle klasických cen, tedy 490 pro dospělé a 290 pro děti," informoval Petr Hynek. Dodal, že se zasněžuje také sjezdovka Protěž, kde by se o víkendu mohla spustit čtyřsedačka.

Severák v Jizerských horách spustí v pátek malý dětský vlek a v sobotu se bude jezdit navíc i na velkém vleku u Arniky.