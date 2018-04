Kde u nás kvete nejvíc bledulí a sněženek. Výlet, na který musíte

Bleduli jarní se v Králově zahradě daří opravdu výjimečně. Jen co návštěvník ujde několik desítek metrů po lesní cestě, už se napravo od pěšiny mezi stromy bělají první koberce těchto křehkých jarních květinek.

Největší množství bledulek, skutečně skoro nekonečné lány, najdeme ovšem až několik stovek metrů od vstupu do lesa.

V nivě Zádolského potoka a jeho několika klikatících se ramen a přítoků to na první pohled vypadá, jako by se opět vrátila zima. Mezi dosud holými listnatými stromy do dálky září bílá pokrývka země. Tenké stonky bledulí vyrůstají na rovině mezi suchými listy, z mokré hlíny na strmých březích potoka a dokonce také mezi jehličím pod zdejšími smrky.

Mimochodem, i když jsme v nadmořské výšce jen něco málo nad 400 metrů, rostou tady vedle jasanů a dalších listnáčů i původní smrkové porosty, což dělá zdejší les ještě zajímavějším.

I když sem míří rok od roku víc zvědavců, většinou jsou si všichni vědomi toho, jak by se měli k přírodě chovat. Je milé, když vám i důchodkyně u železničního přejezdu poradí, kudy k bledulkám dojít, a přitom neopomene dodat: "Jen je ale netrhejte, to se nesmí a byla by to škoda." Hloupé naopak je, když pak v samotné rezervaci potkáte postarší manželský pár, v němž pán hlídá na stezce a paní o kousek dál pilně škube jemné bílé květinky.

Králova zahrada. Ještě pár kroků mezi smrky a ocitnete se v jiném světě.

Slavnosti sněženek v Litovelském Pomoraví

Přinejmenším stejně krásná jako bledule je sněženka jarní či sněženka podsněžník. Za lány těchto ještě o něco drobnějších a stejně bělostných kvítků se vydejme do nivy řeky Moravy mezi Olomoucí a Litovlí.

V chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví je zajímavostí spousta po celý rok. Na přelomu zimy a jara se sem, respektive do lokality Národní přírodní rezervace Ramena řeky Moravy, vydávají pěší i cyklisté za sněženkami.

Stačí vyrazit od obce Střeň či Lhota po stezce na levém břehu řeky a po pár desítkách kroků už vidíme první bílá místa mezi zdejšími habry, olšemi, duby a dalšími stromy. Jeden až dva kilometry od obce Střeň, nedaleko Hynkovského jezu, by se pak dalo ve sněženkách téměř koupat. Mezi stromy jich je tak bílo, jako by se tu někomu roztrhaly všechny peřiny a polštáře.

Bělost květinek kontrastuje se strohou šedohnědou barvou vrbin a dalších rostlin, které se prozatím ještě nestihly probrat k novému jaru.

Několik ohromných trsů bledulí nám i tady sice připomene Královu zahradu, jinak zde ale naprosto jasně převládají sněženky. Ani tady nezkoušejte krásně kvetoucí rostlinky trhat – snadno byste se dostali do problémů s místními, kteří jsou na sněženky hrdí.

Litovelské Pomoraví. Porost těchto drobných květin se zdá být nekonečný.

Mokřady a pralesy

Ať už Králova zahrada s bledulemi, nebo Litovelské Pomoraví se sněženkami, jedno mají obě lokality společné – jsou to lužní lesy v malé nadmořské výšce s dosti podmáčeným terénem.

Zvláště Králova zahrada působí místy dojmem pralesa, kde v podmáčené půdě leží a bez jakéhokoliv zásahu člověka tlí mechem a lišejníky porostlé kmeny stromů. Vyvrácené či zlomené věkovité stromy odsud totiž naštěstí nikdo neodváží.

Podobné scenérie skýtá i okolí řeky Morava, kde navíc můžeme objevovat napůl mrtvá říční ramena, tůně a mokřady. Tato místa se svou romantikou rozhodně vyrovnají některým mnohem slavnějším pralesům a dalším vyhledávaným tuzemským přírodním lokalitám.

Bonusem Litovelského Pomoraví je nepřehlédnutelná přítomnost bobrů, kteří pilně ohryzávají a kácejí jeden strom za druhým. Na druhou stranu negativem je množství smetí, především pet lahví, které po jarních záplavách zůstává v porostu na březích Moravy.

A pokud jde o tu podmáčenou krajinu, rozhodně se nemusíme obávat bídného zhynutí v nějakém bahně či močálu. Oběma rezervacemi totiž vede dostatek pevných cest, některé z nich jsou i značené. Kdo se chce sněženkami či bledulemi pokochat ještě letos, měl by si ale rozhodně pospíšit.

Králova zahrada se místy podobá pralesu. Jsou to polomy. Litovelské Pomoraví. Hladina řeky je tady velmi kolísavá, voda se často rozlévá do okolí. Litovelské Pomoraví. Jsme v nivě řeky Moravy – tahle sněženka vyrostla vedle zbytků rybí kostry.

Jak se tam dostat

Přírodní rezervace Králova zahrada sice oficiálně leží v katastru obce Opatov, blíž to sem ale rozhodně je ze Semanína, respektive ze stejnojmenné vlakové zastávky. Pokud přijedete vlakem, vystoupíte na zastávce Semanín a po asfaltce dojdete po značené cestě během deseti minut do lesa. Pokud pojedete autem, ať už ve směru od Opatova nebo od České Třebové, vůz zaparkujte někde poblíž železniční zastávky. Sama obec Semanín je totiž od lesa vzdálená několik kilometrů.

Pokud vám zbude čas, prohlédněte si v Semaníně překrásnou polodřevěnou kostelní zvonici, původně románsko-gotický kostel sv. Antonína v Opatově, nebo třeba románskou rotundu svaté Kateřiny v nedaleké České Třebové.

CHKO Litovelské Pomoraví se rozkládá mezi Mohelnicí, Litovlí a Olomoucí. Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy, kde nyní kvetou tisíce sněženek, najdete v trojúhelníku mezi obce Střeň, Lhota a Hynkov.

Pro pěší či cyklisty je nejlepší přijet do Střeně vlakem, projít obcí a těsně před mostem přes Moravu zahnout doleva na zpevněnou lesní cestu. Motoristé mohou nechat auto buď ve Střeni nebo v Hynkově. Při cestě od Hynkova je ale nutné dostat se na opačný břeh Moravy.

V okolí je možné navštívit také další krásné přírodní lokality, jako třeba oblast mezi Mladší a Bílou Lhotou, kde jsou kromě sněženek k vidění romantické stavby Čertův most a Rytířská síň a také Mladečské jeskyně se spoustou krasových jevů i na povrchu země.