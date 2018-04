Kde tráví dovolenou Barack Obama. Martha’s Vineyard, ostrov smetánky

A proto je Martha’s Vineyard nejméně americký symbol Ameriky: v létě tady žije sto tisíc lidí (v zimě 15 000), ale nemůžete si tu koupit BigMac, protože zde nesmí stát jediný McDonald’s. V roce 1979 ho herečka Mia Farrow zahnala zpátky do moře, když se pokusil o invazi na tenhle ostrov, kde se o prázdninách schází americká smetánka.

Teď tady odpočívá v létě americký prezident Barack Obama a může zde rybařit, plachtit, pojídat vyhlášené obrovské humry, hrát golf – nebo se nechat sežrat obrovským žralokem, tedy pokud věříte filmu Čelisti, který tu natočil Steven Spielberg.

Martha’s Vineyard je americká ikona. Prvním prezidentem, který na ostrov u pobřeží státu Massachusetts dorazil, byl John Adams. Psalo se ještě osmnácté století. O více než sto let později tady léto strávil Ulysses Grant, na jachtě se sem plavíval Franklin Roosevelt, Kennedyové to tady přímo milovali, občas se tady objevil Richard Nixon a Clintonovi sem jezdili tak často, že zde dokonce řešili následky aféry Lewinská (Bill spal na gauči).

Na Martha’s Vineyard tráví dovolenou i americký prezident Barack Obama Na dovolenou sem jezdí i Clintonovi. Dcera Chelsea se tady bude dokonce vdávat



Když tu jste, musíte si dávat pozor, abyste nevrazili do někoho slavného. Žil tady spisovatel William Styron, ministr obrany Robert McNamara, vynálezce střetu civilizací Samuel Huntington či agent 007 Roger Moore.

Pokud procházíte městečkem Edgartown, uslyšíte možná Paula McCartneyho, jak si zpívá ve sprše. Domek tady mají i Warren Buffett, Oprah Winfreyová či Meg Ryanová. A tak se tomuhle místu říká Hollywood East.

Anebo zkráceně "The Vin". Asi aby se rýmovalo, že Vin je in.

Kdo tady není, jako by neexistoval. Platí to pro právníky, sportovce, lobbisty či lékaře. Tedy pro ty z nich, kdo si bez mrknutí mohou koupit hodinky za deset tisíc dolarů nebo zaplatí majlant za přístup na jednu z mnoha soukromých pláží, což se cení jako členství v exkluzivním klubu.

Bohatí výletníci zde vlastní klimatizované domečky s doškovými střechami



Ostrov bez obchodních center

Je to trochu snobské – a snobsky to tady tak trochu vypadá. Nejenže si bohatí a vlivní, kteří bydlí v klimatizovaných chaloupkách s doškovými střechami, nenechali zhyzdit ostrov mekáčem, oni sem nepustili ani KFC nebo Pizza Hut.

Nejsou tu žádná nákupní centra, žádné obchody velkých řetězců. Žádné vysoké budovy. Žádné neonové reklamy. Žádné semafory.

Dokonce ani mobilní signál nepokrývá celý ostrov, zřejmě z nostalgických důvodů. Nemůže se jezdit rychle, protože tady nejsou široké silnice a spousta komunikací jsou spíš cesty.

Je to ostrov, kde si v největším městě nemůžete k jídlu objednat ani sklenku piva nebo vína. Musíte si je donést sami.

Ale každý špás něco stojí: tahle snobská prostota s nádhernými výhledy a krajinou, která vám vyčistí duši od stresu dočista dočista, je zaplacena cenami, jež jsou o šedesát procent vyšší než jinde v Americe. Ceny nemovitostí jsou dokonce dvojnásobné.

Ze všeho tady dýchá poklidný dech tradice a starých peněz

Nablýskaná tradice

Je to tu drahé a nablýskané, ale přesto to stojí za to. Plachetnice, duny, útesy, rackové, majáky, spousta dřevěných viktoriánských domečků, z nichž dýchá tradice starých časů i starých peněz. Je příjemné pobývat na ostrově, protože vás hřeje pocit příslušnosti ke klubu těch, kteří na to mají (byť když tady byl před mnoha lety na jeden den autor těchto řádků, byla mu především zima, protože byl listopad a od Atlantiku fičelo).

V létě je však samozřejmě hodně teplo, jak jinak.

Martha‘s Vineyard, to jsou útesy, pláže, majáky, lesy - a ticho



Ostrov má ale i temné duchy. Před deseti lety se v jeho blízkosti zřítil v letadle do vody mladý John Kennedy a před čtyřiceti lety tu v nabouraném autě ztroskotaly prezidentské ambice jeho strýce Edwarda. Po tahu havaroval, spadl do vody a utekl; jenže ve voze se utopila mladá dívka Mary Jo Kopechne (zřejmě měla české předky, protože takhle zapsané jméno by Američan vyslovil Kopečny).

A v roce 1970 tady skočil ze sovětské lodi na kutr pobřežní stráže námořník, který chtěl emigrovat, ale Američané ho vrátili uražené revoluční spravedlnosti.

A pak tady byl už jen ten Spielbergův žralok.

Jinak je zdejší prostředí balzámem na duši.

Jo, a to zvláštní jméno (Martina vinice) dal roku 1602 ostrovu anglický objevitel Gosnold podle své tchyně a dcery. Proč je to ale vinice, neví nikdo. Jisté je, že tehdy tu žádná nebyla.



