Kde termály vytápějí celé domy. Gigantický papiňák na Novém Zélandu

Jak se tam dostat

Létá sem několik leteckých společností, vždy min. s jedním přestupem (Singapur, Hongkong, Los Angeles, Dubaj, Den Pasar atd.). Výhodou je přímý let společnosti Korean Air z Prahy do Soulu a následný let Soul Auckland. Ceny za letenku včetně tax se pohybují od 35 000 Kč.

Doprava na místě

Ideální je pronájem auta. Většina společností poskytuje v zimním období slevu. Z Aucklandu do Rotorua jezdí linkové autobusy.

Ubytování

široká paleta možností, ovšem pro město Rotorua se vyplatí včasná rezervace. Pokud chcete mít z oken vyhlídku přímo na termály, zkuste hotel Quality Hotel Geyserland.

Počasí

Cestovat lze celoročně, nejchladnější měsíc je červenec, kdy průměrné teploty dosahují na severním ostrově 5-14 °C.

