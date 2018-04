Kde strávíte jednu z nejhezčích dovolených v Evropě. Jezero Como

Zvednout oči od prosluněné pláže u teplé vody a na obzoru spatřit horské vrcholy pokryté sněhem, to se vám v Evropě poštěstí jen na málo místech. Jezero Como, třetí největší v Itálii, mezi ta šťastná patří.

Mimořádná kombinace tyrkysově modré vody, příjemného podnebí, bujné subtropické vegetace a fantastických horských scenérií řadí Como na samou špici dovolenkové nabídky v celé Evropě. Němci, Angličané, Francouzi či Holanďané a samozřejmě domácí Italové to vědí už dávno. Čeští výletníci zatím ke Comu moc nejezdí, populárnější je jiné velké severoitalské jezero Lago di Garda. Pokud ale jednou zkusíte Como, nejspíš vás to sem bude vábit znovu a znovu.

Téměř dva a půl kilometru převýšení

Rozdíly nadmořských výšek jsou v oblasti Coma mimořádné, jezerní břehy jsou s výjimkou malé plošiny v přítokové oblasti řeky Addy bez výjimky strmé, hornaté. Nejvyšší vrchol v okolí, Monte Legnone (2 609 m) v severní části oblasti nad městečkem Colico, dělí od jezera jen šest kilometrů. Hladina Lago di Como přitom leží v nadmořské výšce pouhých 198 metrů, na tak krátké vzdálenosti je to tedy skoro dva a půl kilometru převýšení!

Do svahů nad Comem šplhají na řadě míst silnice a z jejich zatáček se vám často naskytne pohled jako z letadla. Výhledově zvlášť bohatý je okruh z Varenny přes Esino Lario a Parlasco, z něhož se otvírají pohledy jak na lesknoucí hladinu jezera, tak do bočního údolí Valsassina.

Pokud byste byli v pokušení dát si tento asi padesátikilometrový okruh na kole, tak vězte, že na altimetru vám přibude nějakých 1 500 výškových metrů a počítejte asi s třemi hodinami intenzivní jízdy.

Piazza Cavour v srdci starého města v Comu Pohled na jezero Como od hradu Castello Vezio nad Varennou

Trojúhelník v půlce jezera

Možná nejmalebnější scenérie u jezera Como vás čekají v místě, kde se vodní hladina při pohledu od severu rozděluje na dvě dlouhá ramena. Městečka Menaggio, Varenna a Bellagio, každé na jiném břehu, vytvářejí charakteristický trojúhelník spojený častými lodními linkami.

Bellagio, položené na ostré špici vybíhající od jihu do jezera, má pověst jednoho z nejmondénnějších míst u Coma. Vyhlídky tu jsou báječné a pokud se rádi pohybujete někde, kde je dobře "vidět a být viděn", tak vás nábřežní promenáda v Bellagiu nepochybně uspokojí.

Upřednostňujete-li však poněkud intimnější atmosféru, tak raději zamiřte do Varenny na východním břehu. Impozantní je už příjezd lodí do městečka – pastelové barvy jeho domů se odrážejí od zeleného pozadí zalesněných svahů a malý přístav vytváří charakteristickou podkovu.

Nábřeží v Bellagiu, v pozadí Monte di Tremezzo nad západním břehem jezera

Asi hodinová vycházka vede z Varenny vzhůru ke konzervované zřícenině Castello di Vezio, tyčící se nějakých 150 výškových metrů nad Varennou. Cesta je značená, najít tu správnou odbočku v městečku přesto není úplně snadné, možná se budete muset zeptat. Po kamenné stezce vystoupáte chladivým stínem do malé osady a k samotnému hradu už pak zbývá jen pár minut. Za vstup do areálu sice zaplatíte čtyři eura, ovšem stojí to za to – vyhlídky, které se odtud otevírají, jsou ohromující. Ta nejlepší je z hradní věže, odkud vidíte velkou část severní poloviny jezera, řadu městeček u vody i kopce nad západním břehem, mezi nimiž vévodí lučinatý vrchol Monte di Tremezzo (1 700 m).

Kvůli osvětlení je dobře na hrad vystoupit po ránu, kdy budete mít slunce v zádech, otevřeno je od 10 hodin. Navečer se zase protisvětlo malebně odráží od jezerní hladiny. Na hradě se pravidelně konají sokolí show, jejichž časový rozpis najdete na internetových stránkách www.castellodivezio.it.

Tremezzo na západním břehu jezera

Vzhůru do pastvin a skal

Jakmile se od jezera jen trochu vzdálíte, návštěvnický ruch rychle utichá. Stačí pár kilometrů a několik set výškových metrů a ocitnete se v úplně jiném světě tradičních kamenných vesnic a strmých horských pastvin. Ještě výše vás čekají skály, šplhající nad západním břehem Coma až na švýcarskou hranici.

Dobrodružnou výpravu do světa pitoreskních hor můžete podniknout v masivu Grigne, který se zvedá nad městem Lecco v jihovýchodním cípu jezera. V této oblasti je několik proslulých a velmi těžkých ferrat, tedy zajištěných cest, ale najdou se tu i výborné terény pro horskou turistiku bez lezeckých nároků.

Doporučujeme vyjet autem nebo autobusem na lokalitu Piano Resinelli nad Leccem, čímž si od hladiny jezera nadjedete víc než 1 000 výškových metrů, a pak se vydat vzhůru pěšky. Vrcholu Grigna Meridionale, tedy Jižní Grigna (2 177 m), dosáhnete asi za tři hodiny a pokud máte dost energie, lze pokračovat strmou horskou stezkou dále k severu směrem na Grignu Settentrionale (Severní Grigna, 2 406 m). Takový přechod už ale vyžaduje jeden nocleh na některé z chat, které v masivu slouží turistům, spacák a proviant je ale nutné mít s sebou.

Pláž v Gravedoně

... a taky trochu umění

Žádný div, že nádherná krajina kolem Coma už po staletí přitahuje také umělce. Mnozí z nich dokázali na objednávku bohatých vlastníků zdejších pozemků vytvořit v plenéru vynikající umělecká díla, která výborně dotvářejí zdejší prostředí. Jde zejména o řadu vil s rozsáhlými zahradami, prostoupenými sochami, altány, balustrádami a dalšími drobnými uměleckými díly.

Veřejnosti přístupná je Villa Monastero na jižním okraji Varenny. V samotné vile sídlí jak kongresové centrum, tak muzeum. Najdete tu například připomínky na pobyty světoznámého jaderného fyzika Enrica Fermiho.

Doporučujeme ale vydat se hlavně do zahrady. Táhne se v délce asi jednoho kilometru v mírném svahu nad jezerní hladinou, kde budete procházet pod cypřiši, oleandry a palmami, rostou tu i vavříny nebo dracény. Každou chvíli přitom narazíte na kamennou vázu či zvířecí hlavu a oporu na vyhlídkách na jezero vám poskytnou filigránsky jemné balustrády: zkrátka klasicistní zahrada 19. století jak má být.

Na podobném konceptu, tedy souladu mezi přírodou a uměním, vznikla i zahrada kolem známé Villy Carlotta v Tremezzu na západním břehu Coma. O výstavbu vlastní vily, už na počátku 18. století, se zasloužili milánští bankéři z rodu Clerici. Pozemek kolem vily se dělí na několik oddílů, vytvořených podle konceptů klasické italské a anglické zahrady. A protože jeden z pozdějších vlastníků byl vášnivým botanikem, najdete tu i mnohé cizokrajné druhy, například bambusy, daří se tu rododendronům či azalkám. Zahrady opět zkrášlují četné sochy, mezi nimiž si můžete prohlédnout i díla významného klasicistního sochaře Antonia Canovy.