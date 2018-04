Kde si teď dobře zalyžujete. Sněhové zprávy z Alp i Česka

Začátkem prosince padalo zejména na jižní straně Alp a v jejich centrální části, takže mnohá švýcarská a italská střediska otevřela sjezdovky podle plánu, leckde byly dokonce sjízdné téměř všechny tratě už v první polovině měsíce.

V centrálním Švýcarsku leží podle údajů lavinového institutu ve 2 000 m n. m. 80 až 120 cm přírodního sněhu, v ostatních oblastech nejčastěji 50 až 80 cm. V italské Lombardii leží 70 až 120 cm, v Dolomitech nejčastěji do 1 metru.

Naproti tomu v rakouském Tyrolsku je to až na výjimky okolo půl metru, směrem k severovýchodu pak množství přírodního sněhu ubývá.

Česko

Mráz bude hlavním zachráncem vánočního startu sezony v domácích střediscích. Přírodního sněhu napadlo více méně v jednotkách nebo několika málo desítkách centimetrů, takže rozhodne rychlost a výkon zasněžovacího systému.

Částečně už zahájili provoz v Rejdicích, na špindlerovském Stohu, na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou, v jesenické Branné a na šumavském Špičáku a od nadcházejícího víkendu otevře většina hlavních středisek.

Šumavský Špičák slibuje od čtvrtka rozjezd 4sedačkové lanovky a provoz červené Slalomové sjezdovky, dále horních úseků "jedničky" a "dvojky" a také svah Lubák.

V hlavních krkonošských centrech by měla od pátku jezdit přibližovací lanovka v Rokytnici a v provozu má být i Slalomák, dále Harrachov, Špindlerův Mlýn i Herlíkovice. V sobotu se rozjede také šumavské Lipno, v Krušných horách Klínovec a v Beskydech zřejmě mj. Bílá.

Informace o zahájení provozu střediska zpřesňují den ode dne, jak přibývá vrstva technického sněhu.

Zasněžování sjezdovky na Stupavě v Chřibech Na Jizerské magistrále je dostatek sněhu pouze v nejvyšších polohách

Slovensko

Podobně jako v českých horách je přírodního sněhu minimálně, a tak otevření sjezdovek závisí na technickém sněhu. Velká střediska zahájí sezonu od nadcházejícího víkendu.

Štrbské pleso je částečně v provozu již od 15. prosince.

Jasná, Donovaly, Veľká Rača či Tatranská Lomnica otevřou od pátku 18. prosince, a k zahájení sezony nabídnou skipas v akci za 1 euro.

Rakousko

Až do poloviny prosince trpěla severovýchodní polovina země akutním nedostatkem přírodního sněhu a zasněžovat bylo kvůli kolísajícím teplotám možné jen omezeně. V minulém týdnu napadlo nejčastěji od 30 do 60 cm a s ochlazením se naplno spustila sněžná děla. To umožní zahájení sezony od následujícího víkendu prakticky ve všech střediscích, která dosud neotevřela.

O něco lépe na tom bylo Vorarlbersko a západní, výše položená část Tyrolska, kde sněžilo již začátkem měsíce a díky nadmořské výšce, a tedy nižším teplotám bylo možné déle zasněžovat.

Bohatý provoz z velkých středisek již nyní nabízí Ischgl (200 z 235 km sjezdovek), Arlberg (139 z 250 km), Mayrhofen (135 ze 159 km), polovina ze 166 km tratí jezdí i v sousedním Hochzillertalu.

Velmi dobře s provozem na drtivé většině sjezdovek je na tom i údolí Ötztal a samozřejmě všechny ledovce. Svou sněhovou spolehlivost potvrdil i průsmyk Obertauern v Salcbursku, který již mohl otevřít všech 100 km sjezdovek. Polovina tratí jezdí i v tyrolském Serfaus-Fiss-Ladis.

Naopak níže položená střediska mají v provozu jen malou část areálů a zasněžují hlavní sjezdovky – například Skiwelt Wilder Kaiser má dnes v provozu 13 z 279 km sjezdovek, ale postupně se otevře množství dalších vleků včetně přejezdů mezi jednotlivými středisky.

Flachau a okolí v Salcbursku již zprovoznilo 80 ze 125 km sjezdovek, sjízdné jsou zatím jen od mezistanic výše. Polovina tratí je v provozu v Saalbachu, o něco méně ve Schladmingu, kde se však kuriozně lyžuje již od poloviny října (od mezistanice výše).

Itálie

aktuálně Velmi dobré podmínky panují od začátku prosince v Dolomitech, hlavně na výše položených svazích, kde leží příjemný a kompaktní prašan. Od 5. prosince je sjízdné i safari Sella Ronda.

Na Kronplatzu jsou otevřené téměř všechny sjezdovky včetně většiny sjezdů do údolí. V horních partiích převládá přírodní sníh, na dojezdech do údolí naopak tvrdší, technický, vyrobený za hraničních teplot – v současném mrazu by však měl být brzy přikryt fajnovějším (technickým) sněhem.

O uplynulém víkendu hora zažívala již sezonní nápor lyžařů, ve všedních dnech je tu tradičně volněji.

Na začátku prosince napadlo v průměru půl až metr sněhu, místy i více.

Nad 1 500 m n. m. jsou již více než týden velmi dobré sněhové podmínky, sjezdy do níže položených údolí se díky současným mrazům dosněžují a mnohde již jsou v provozu. Sněhově slabší je západ země (Sestriere).

V provozu jsou prakticky všechna významnější střediska. V Dolomitech se jezdí již na 1 000 z celkových 1 200 km sjezdovek.

Prakticky plný provoz je i v oblasti Livigna a Bormia.

Dobře je na tom i Val di Sole – například na Tonale jsou všechny sjezdovky v provozu a hlásí od 140 do 310 cm sněhu, v Madonně pak drtivá většina.

Celkově je Itálie pomyslným vítězem začátku letošní sezony.

Kronplatz, 12.prosince 2009 Kronplatz, 12.prosince 2009

Švýcarsko

Nejvíce sněhu spadlo začátkem prosince v centrálním Švýcarsku, kde leží ve 2 000 m n. m. i více než metr. Většina středisek má zatím omezený provoz a dá se předpokládat, že hodně vleků se rozjede o tomto předvánočním víkendu. V současnosti se lyžuje ve více než polovině středisek a v provozu je spíše menší část tratí.

Více než metr sněhu na horních stanicích hlásí mj. Andermatt, Arosa, Davos, Disentis, Engelberg, Laax, Lenzerheide, Lötschental, Saas-Fee, St. Moritz, Val d´Anniviers a Zermatt.

Francie

Většina resortů otevře nebo rozšíří provoz na větší část areálu od 19. prosince. Nejčastěji hlásí maxima okolo půl až metru sněhu. Přírodního sněhu má například oblast Vanoise ve 2 000 m n. m. do 35 cm, ve 2 500 m n. m. do 65 cm, oblast Pelvoux do 50 cm, resp. do 80 cm. Není to ve zdejších skalnatějších terénech příliš, takže vydatně musí pomoci i sněžná děla.

V současné době je v provozu ještě menší část středisek, z významnějších jezdí Alpe d´Huez, Chamonix, Flaine, La Plagne, La Rosiere, Les 2 Alpes, Les Arcs, Risoul-Vars, Tři údolí a zejména Val d´Isere a Tignes. Otevřena je třetina až polovina tratí, v oblasti Espace Killy zhruba dvě třetiny a ve Val Thorens téměř všechny sjezdovky.

Německo

Střediska zahájí sezonu většinou 19. prosince, už nyní je v částečném provozu Oberstdorf nebo Ga-Pa. V Alpách leží do 50 cm sněhu.

Předpověď počasí sice slibuje silný mráz, ale jen málo nového sněhu. Naštěstí se nevyplnily prognózy ze začátku prosince, které předpovídaly teplotně nadprůměrný celý měsíc, nyní je vyhlídka přesně opačná.