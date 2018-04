Kde si prohlédnete auto kmotra mafie a vyzkoušíte Lamborghini. Autostadt

může se hodit Jak se tam dostat Autostadt najdete ve Wolfsburgu na severu Německa, mezi Berlínem a Hannoverem. Autem trvá cesta z Prahy do Wolfsburgu asi 5 hodin a kromě krátkého úseku přes České Středohoří vede celá po dálnici (kolem Drážďan, Lipska a Magdeburgu). Při cestě vlakem musíte přestoupit v Berlíně (6 hodin). Otevírací doba a vstupné Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin, zavřeno je pouze na Štědrý den a Silvestr. Jednodenní vstupenka pro dospělého stojí 15 €, děti do 17 let platí 6 €. Za výtah do "Autověže" dáte 8, děti do 17 let 4 €. Půlhodinka dovádění na terénním polygonu přijde na 25 €. Užitečné weby www.autostadt.de – oficiální stránky Autostadtu (německy, anglicky).

www.wolfsburg.de – oficiální internetové stránky města Wolfsburgu. Mapy © Google