Kde si lyžař nepřeje už vůbec nic. Čtyři údolí

carlsberg high five Za posledních deset let, kdy se pod ledovcem Mont Fort loučení s lyžařskou sezonou konalo, do Verbier přijely závodit osobnosti jako Hermann Maier, Didier Cuche, Aksel Lund Svindal, Pirmin Zurbriggen, Lindsey Vonnová, Julia Mancuso či Michaela Dorfmeisterová. Dvacítka profesionálů soutěží spolu s třemi stovkami amatérů v pěti disciplínách - obřím a paralelním slalomu, letmém sjezdu, skicrossu a triatlonu, představujícím jízdu na matraci, spojenou s výběhem kopce a vypitím láhve piva. Letos se Carlsberg High Five bude konat v sobotu 27. března. Zápisné stojí 55 eur a je v něm započítáno startovní číslo, závodní helma a poukázka na občerstvení během afterparty v "Pub Montfort".