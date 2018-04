Kde si dokonale nacvičíte feráty do Alp

Může se hodit Doprava Autem přes Brno, Znojmo a Hatě. V Rakousku se orientujeme na Hollabrun, St. Pölten a Schwarzau. Vlakem lze jet do Vídně a pokračovat do Payersbachu a přestoupit na autobus, který jezdí několikrát denně. Ubytování Neplacené tábořiště je v osadě Kaiserbrunn. Hned u silnice se táboří na parkovišti, kde jsou k dispozici toalety a pitná i teplá voda. Nejlevnější ubytování pod střechou poskytuje turisticko-horolezecko-vodácké centrum na chatě Weichtalhaus. Ve všech vesnicích v okolí jsou ubytovací hostince, kde stojí noc se snídaní 20 až 30 euro. Doporučené vybavení na zajištěné cesty Túry vyžadují pevné pohorky, kompletní ferátovou soupravu (horolezecký úvazek, krátké lano, lanovou brzdu a karabiny) a přilbu. Velmi se hodí mapa, busola a případně tištěný průvodce. Nezbytností je lékárnička a mobil na zavolání pomoci po případném úrazu. Nepodceňujte počasí, a vezměte si s sebou nepromokavou bundu a teplé oblečení. Na delší túry budete potřebovat jídlo a pití na celý den. To všechno by se vám mělo vejít do malého batůžku, aby nepřekážel při lezení. Užitečné weby Průvodce po ferátách: www.bergsteigen.at

Lanovky v regionu: www.raxseilbahn.at

Učebnice lezení: http://sakal.stredozem.cz

Rakouská centrála cestovního ruchu: www.rakousko.com