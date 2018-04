Kde se ukrýval přísně střežený Hitlerův vlak

Může se hodit

Mapy © Google Do Krosna se nejlépe dostanete přes Slovensko Dukelským průsmykem. Z Krosna je to k popsaným objektům asi 15 kilometrů, dá se použít autobus, (schovejte si lístek, polští revizoři jsou nekompromisní), ale lepší je doprava autem. Nezapomeňte se zastavit v průsmyku, bojová technika se stala předmětem zájmu "sběračů kovů", proto ji raději přemísťují k muzeu-skanzenu ve Svidníku, kde je i skanzen východního Slovenska, také se zde můžete slušně ubytovat. Polsky se tunel řekne: schron kolejowy (v Stępině). SPECIÁLNÍ VLAKY NACISTŮ

Před Hitlerovým zvláštním vlakem jel vlak zabezpečovací, v "Americe" byly zapojeny dva plošinové vozy s flakem. Souprava měla osm až devět komfortních vozů - salonní, konferenční, jídelní, štábní, služební (poštovní)... Lokomotivy byly řady 01, v některých případech se použily i 03. Jezdily dvě, jedna na začátku, druhá na konci vlaku. Souprava také převážela Hitlerovy automobily Maybach, Horch 850 Pullman a terénní šestinápravový Mercedes. Hitler vlak používal k přesunům mezi svými hlavními stany, v počátcích války se ještě ukazoval i na veřejnosti, podle trasy jeho průjezdu ho čekaly davy jásajících Němců. Po Stalingradu se už moc na veřejnosti neobjevoval. Když byl v Berlíně, vlaková souprava čekala v pohotovosti na nádraží Anhalter.

Podobné soupravy měli i Göring, Himmler a Ribbentrop, štábní vlaky využívaly i ostatní armádní složky. Hitlerovou první válečnou cestou bylo Polsko, a to na trase: 4. 9. 1939, Polczyn Zdrój (v těchto lázních vyrostl jeden z největších SSlebensbornů, kde vybrané Němky rodily "árijskou" rasu jako na běžícím pásu), 9. 9. Jełowa Koło Opole, 12. až 15. 9. Gogolin, 14. 9. výjezd do Jarosławli, poté 17. až 26. 9. do Godetowa, odtud odjel autem do grandhotelu Kasino v Sopotech, posléze odcestoval do Berlína.