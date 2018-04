Kde se skrývá genius loci ryzích Beskyd

Může se hodit Jak se dostat do Slezských Beskyd Dopravu od nás do polské části Slezských Beskyd lze realizovat vlastním i veřejným dopravním prostředkem. Pro kolo či automobil se nabízejí hraniční přechody v Třinci-Horní Líšné anebo v Bukovci, z nichž je to jen pár kilometrů do Wisly.

se nabízejí hraniční přechody v Třinci-Horní Líšné anebo v Bukovci, z nichž je to jen pár kilometrů do Wisly. Zvolíte-li vlak , pak musíte vyrazit brzy ráno z Polského Těšína, přičemž je obvykle nutné přestoupit v Goleszówě.

, pak musíte vyrazit brzy ráno z Polského Těšína, přičemž je obvykle nutné přestoupit v Goleszówě. Nabídka polských autobusových linek je mnohem širší – z Polského Těšína lze přijet nejenom do Wisly, ale celkem rychle i do letoviska Szczyrk pod nejvyšší horou Slezských Beskyd (s přestupem v Bialsko-Biale).