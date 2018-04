Kde se lyžuje: sněhové zpravodajství z Česka i Alp

České a moravské hory

I hory v Česku se o Vánocích zabělaly novým sněhem – ovšem spíš dekorativním množstvím, takže na sjezdovkách je v současnosti klíčové množství sněhu technického. Čím výše položená centra s výkonným zasněžováním, tím jsou na tom lépe.

Ve střediscích, která více spoléhají na přírodní nadílku, je provoz velmi omezený a podmínky nejsou zdaleka ideální. Současné teploty, klesající k -10 °C, a nízká vlhkost vzduchu při vyjasnění umožňují stříkat poměrně kvalitní, suchý technický sníh.

Krkonoše

V Krkonoších jsou otevřena téměř všechna střediska, výška sněhu dosahuje nejčastěji okolo 40 cm. Vyšší maxima hlásí Horní Mísečky (až 100 cm), Pec pod Sněžkou (až 90 cm) a Černá hora (až 70 cm). Více než polovina sjezdovek je otevřena mj. v Harrachově, Rokytnici, ve Špindlerově Mlýně, v Herlíkovicích, v Janských Lázních, Peci, Velké Úpě nebo v Mladých Bukách.

Upozornění: V Krkonoších i nadále platí 2. nejnižší stupeň lavinového nebezpečí, při kterém hrozí laviny pouze na strmých svazích při mechanickém zatížení sněhové vrstvy. Silný vítr ale může navát vyšší vrstvy sněhu, které se mohou zřítit. Horská služba doporučuje turistům, aby se vyvarovali cest kolem strmých svahů, kde bude nebezpečí největší.

Černá hora, sjezdovka Protěž, 28. 12.

Tip pro běžkaře: Od 27. prosince začal nově jezdit každý čtvrtek a sobotu tzv. zimobus, kterým se běžkaři poprvé můžou dostat až do Polska. Autobus vyjíždí před osmou hodinou z Harrachova do Vrchlabí, odkud se ve tři čtvrtě na deset vrací zpět do Harrachova a pokračuje do polského běžeckého střediska v Jakuszycích, kam dorazí pět minut před polednem. Zpět odjíždí pět minut po půl čtvrté odpoledne.

Po Krkonoších nyní jezdí pět linek zimobusů, které na sebe navazují. "Ve Vrchlabí je základní přestupní uzel. Ve stejné době, kdy přijíždí autobus ze západních Krkonoš, tam přijíždí i autobus ze Špindlerova Mlýna, který pokračuje do Trutnova. Ve Svobodě nad Úpou je možný přestup na skibus do Pece pod Sněžkou. Další navazující zimní spoj jezdí z Jilemnice Hrabačova na Horní Mísečky a ze zastávky Hostinec U Kroupů v Rokytnici do skiareálu v Rokytnici-Horních Domcích," uvedla Miroslava Chaloupská ze svazku měst a obcí Krkonoše.

Jizerské hory

V Jizerských horách je nejvíce sjezdovek v provozu v Bedřichově (4,4 km), přestože výšku sněhu uvádí jen 10 až 20 cm. Většina tratí je sjízdná také na Severáku. Na Špičáku je zatím v provozu jen červená a modrá sjezdovka s cvičnou louku se čtyřsedačkou. Na Ještědu se lyžuje na trati F10 s 20 až 30 cm pokrývky. Otevřeny jsou i sjezdovky v Kořenově a v Desné.

Šumava

Na Šumavě jsou v provozu všechna hlavní střediska (Lipno, Zadov, Železná Ruda) s většinou svých sjezdovek, výška sněhu v nich dosahuje nejčastěji do 40 až 60 cm.

Železná Ruda, 28. 12.

Krušné hory

Také v Krušných horách se jezdí téměř ve všech centrech, udávaná sněhová maxima dosahují od 40 do 70 cm. Nejlépe je na tom s počtem otevřených sjezdovek Klínovec a Boží Dar (všechny tratě sjízdné), většina tratí je v provozu i na Bublavě, menší část pak na Bouřňáku nebo v Telnici.

Orlické hory

V orlickohorských Říčkách a v Deštném je do 45 cm sněhu a v provozu je zhruba polovina tratí. Omezeně se lyžuje i v Čenkovicích.

Jeseníky

Omezený provoz je také v Jeseníkách – Červenohorské sedlo má do 20 cm sněhu a polovinu sjezdovek otevřených, menší část tratí je sjízdná i na Pradědu, v Přemyslově, v Karlově, Ostružné, v Lipové-lázních nebo v Klepáčově. Nejrozsáhlejší plochu tratí má aktuálně Ramzová (6 km sjezdovek).

Beskydy

Nejčastěji do 30 cm sněhu pokrývá sjezdovky v Beskydech. V Bílé se jezdí na více než polovině tratí (obě červené a modrá trať na jihu). Dále je v provozu Dolní Lomná, částečně i Pustevny, Soláň nebo Razula. V Javorníkách jezdí asi čtvrtina sjezdovek na Kohútce (5 až 20 cm).

Slovensko

Slovensko je na tom se sněhem podobně jako Česko. Zhruba tři čtvrtiny středisek jsou otevřené, lyžování ale s různým úspěchem zachraňují děla. Výška sněhu většinou nepřekračuje 40 cm, výjimkou jsou Štrbské pleso (90 cm), Chopok (90 cm na jižní, 70 cm na severní straně), Chleb ve Vrátné (80 cm) nebo Spálená dolina v Roháčích (70 cm).

Alpy

Výborné podmínky hlásí většina alpských středisek. Během první poloviny prosince je zasypalo nejčastěji okolo metru sněhu, v Itálii nebo na jihu Rakouska pak místy až dva metry. Nedostatek sněhu trápí snad jen některá nejníže položená centra Rakouska a Německa v podhůří.

V příštích dnech bude navíc převážně slunečno, jen v jižních francouzských Alpách se předpovídá více oblačnosti.

Nejznámější rakouská střediska hlásí maxima mezi 100 a 200 cm sněhu a v provozu jsou téměř všechny sjezdovky.

Neobvyklé množství sněhu leží ve všech italských centrech, z nichž některá pokrývá více než dva metry prašanu (Alta Badia – 220 cm, Bormio – 270 cm, Cortina – 250 cm, Folgarida-Marilleva – 220 cm, Madesimo – 230 cm, Paganella – 280 cm), středisko Sella Nevea na italsko-slovinských hranicích pak dokonce 380 cm. Ve Švýcarsku se jezdí na více než 90 % sjezdovek, přičemž nejvyšší pokrývku udávají ledovce (v Crans-Montaně 250 cm, v Saas-Fee 285 cm a v Zermattu 270 cm) a střediska v centrálním Švýcarsku (Disentis 340 cm, Andermatt 300 cm). Autor článku Radek Holub je zástupcem šéfredaktora magazínu SNOW. V jeho lednovém, aktuálním 44. čísle najdete např. rakouský test lyží World Ski Test; jako bonus pak 5 skipasů zdarma do českých i zahraničních středisek, švýcarský diář na rok 2009 a DVD Bezpečné hory.



Lyžaři v Zermattu, 28. 12.

Také Francie je letos od začátku sezony sněhem zásobena velmi dobře, obzvláště pak její Jižní Alpy – např. Isola 2000 (215 cm), Montgenevre (270 cm), Praloup (230 cm), Les Orres (200 cm). Ve známější, severní části Alp se sněhová maxima drží nejčastěji těsně pod 150 cm a v provozu je velká většina sjezdovek.