Kde přivítáte letošní jaro? Na hradě, v přírodě anebo s vodníkem?

Žádný jiný den se k vítání jara nehodí víc než 21. březen. Letošní kalendář nám v tomto směru přeje: Protože první jarní den letos připadá na sobotu, s akcemi všeho druhu se roztrhl pověstný pytel. Ten den můžete přivítat jaro třeba na jarmarku anebo výstavě orchidejí v pražské Botanické zahradě anebo na zámku Horní Libchava u České Lípy.

Jaro se Zdeničkou a pražskými vodníky

Vítání jara je pro zámek první letošní akcí. Už ve 13:00 hodin začínají pohádkové prohlídky s princeznou Zdeničkou, slavnostní zahájení sezóny spojené s pěveckou soutěží se koná v 15:00 hodin na nádvoří. Půl hodiny poté začne hlavní pohádka, spojená se speciálním pohádkovým šermířským vystoupením, program doprovází soutěže a v případě špatného počasí tvoření v dětské dílně. Dospělí zaplatí vstupné 60 Kč, děti 40 Kč.

Muzeum pověstí a strašidel zve malé i velké na společnou jarní procházku po stopách známých pražských vodníků

Stejný den budou ve velkém stylu vítat jaro pražská strašidla. Zábavné odpoledne plné her a soutěží na malostranské náplavce u Hegertovy cihelny pořádá Muzeum pražských pověstí a strašidel a účast je zdarma. Rezervovat a zaplatit vstupné musíte jen vycházku s hastrmanem za pražskými vodníky, která začíná 21. března v 16:00 hodin. Poznáte při ní prý dědice povltavského panství Kabourka i vodníky Prejze, Paklta, Violíka, Čochtana, Purkrábka a Josefa, Zlého Vodníka od Karlova mostu i od Šítkovských mlýnů, a také vodníky z Podskalí a od Vyšehradu.

Procházka trvá přibližně dvě hodiny a vede přes Kampu a Most legií po nábřeží a náplavce Vltavy až k Vyšehradské skále. Vstupenka pro dospělé stojí 160 Kč, pro studenty 100 Kč a pro děti a seniory 80 Kč, děti do 6 let neplatí nic.

Vyhánění zimy z Krušných hor

Také pro Horní Hrad, někdejší středověký hrad Hauenstein nedaleko Stráže nad Ohří, je Vítání jara první akcí letošní návštěvnické sezóny. Akce začíná v sobotu 4. dubna v 10:00 hodin. Kromě společného vytváření, zdobení a vynášení Morany si děti mohou vytvořit vlastní malou Moranku, odnést si ji domů a pak vyhnat zimu třeba ze zahrádky. Připravený je i workshop, kde si vyzkoušíte drátkování a výrobu přírodních šperků, a protože jde o velikonoční víkend, dojde i na malování tradičních vajíček.

Na vítání jara zvou také botanické zahrady

Kromě zajímavého programu si samozřejmě můžete prohlédnout celý hradní areál, vystoupat na věž s výhledem do Krušných hor, navštívit hradní hodovnu v gotickém sklepení, zámeckou kapli, galerii a výstavu dřevěných plastik anebo se projít rozlehlým arboretem s botanickou zahradou. Dospělé vyjde vstupné na hrad na 80 Kč, děti na 60 Kč, rodinné vstupné stojí 240 Kč.

Všude něco kvete

V lužním lese podél Chlébského potoka na jižní Moravě kvetou každé jaro desetitisíce bledulí

Až do 19. dubna si můžete prohlédnout výstavu Jaro na vsi, která ve skanzenu v Přerově nad Labem připomíná jarní zvyky našich předků – nejenom velikonoční, ale také masopustní, tradice svatovojtěšských poutí i květnové mariánské svátky. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9.00 do 17:00 hodin, vstupenka pro dospělé stojí 70 Kč, senioři, studenti a školáci zaplatí 35 Kč, předškoláci mají vstup zdarma.

Zajímavé tipy máme i pro ty, které jaro táhne do přírody. Informace o kvetoucích loukách a údolích, dřív předávané jen ústně, už dávno nejsou tajemství. Už teď můžete obdivovat krokusy třeba na krokusové louce v Lukášově u Jablonce nad Nisou, v Lačnově anebo v Křišťanově u Volar. A pokud máte rádi bledule, vydejte se do Pekla u České Lípy nebo do údolí Chlébského potoka na Svratecku.