Kde přivítat Evropu? Zkuste Prahu!

PÁTEK 30.dubna

Koncert na Staroměstském náměstí

Centrem oslav se stane od 20 hodin Staroměstské náměstí. Na třech pódiích vystoupí hudební špičky mnoha žánrů: Chinaski, Arakain, Václav Neckář, Hana Zagorová, Anna K., Lenka Filipová, Leona Machálková, Petr Muk, Jan Nedvěd, Aleš Brichta, Petr Hapka, Black Milk a další.

Později hodinu před půlnocí je vystřídají jejich kolegové přední umělci z oblasti lidové hudby a do unie bychom měli o půlnoci vstoupit hitem, který Čechy asi nejvíce ve světě proslavil, a to skladbou zbraslavského rodáka Jaroslava Vejvody Škoda lásky. Lidé budou moci přijít na koncert zadarmo.

Oslava v Národním divadle

Velkolepá akce se připravuje také v Národním divadle, zdejší program budou moderovat herečka Taťáňa Medvecká a operní pěvec Štefan Margita. Akci však nebudou moci sledovat jen vyvolení, ale před divadlem bude umístěna velkoplošná obrazovka, která bude slavnost přenášet pro veřejnost.

Galavečer, který začíná od 21:30, bude komponovaný pod taktovkami Olivera Dohnanyie, Zdeňka Mácala a Kryštofa Mařatky. Scénář slavnostního večera připravil textař a skladatel Jiří Suchý a krátký text pro večer napsal Michal Viewegh.

Přítomni by měli být premiér Vladimír Špidla a exprezident Václav Havel, představitelé vlády, Parlamentu ČR a diplomatický sbor. Večer se bude skládat ze 3 částí: Češi Evropě, Evropané Čechům. Společně během večera se bude číst zdravice italského spisovatele Umberta Eca, vystoupí tu mnoho zpěváků populárních i operních nebo hip-hop. V závěru večera zazní Óda na radost od Ludwiga van Beethovena jakožto "evropská hymna".

UNITED ISLANDS OF PRAGUE



Od pátku do neděle proběhne v Praze hudební festival United Islands Of Prague, na kterém vystoupí 130 kapel z 19 zemí. Cena jednodenní vstupenky na každý ostrov se pohybuje v ceně jednoho eura, tedy 33 korun. Pořadatelům se podařilo naplnit slogan "za málo peněz hodně muziky".



PROGRAM FESTIVALU NAJDETE ZDE.

Ochutnejte Evropu

Máte zájem ochutnat kuchyni členských států Evropské unie? Pak stojí za to přijít během pátku na Letnou, kde se budou podávat kulinářské speciality a budete se tady moci seznámit i s kulturou těchto zemí.

Za ochutnávkou evropského jídla však mohou zájemci přijít také na dolní konec Václavského náměstí - na Můstek.

Ohňostroj

O půlnoci bude z Letné odpálen slavnostní ohňostroj, který potrvá patnáct minut.

Koncert na Vyšehradě

Slavnostní koncert ke vstupu do EU se bude konat v pátek večer od 22 hodin v areálu vyšehradské letní scény. Na programu jsou populární árie z děl českých a evropských mistrů. Zahraje je Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou kanadského dirigenta Charlese Olivieriho Munroe; zazpívají je sólisté českých operních domů.

Lampiónový průvod

Oslavy vstupu do Evropské unie se uskuteční i na mnoha dalších místech v metropoli. Slavit se bude v zahradách, koncertních sálech i na náměstích. Velká akce na počest vstupu Česka do EU se uskuteční na pražských ostrovech, kde vystoupí známé hudební skupiny z celé Evropy.

Slavnosti připravují i některé městské části. Od Spektra na Karlínském náměstí vyrazí v pátek v 18:10 lampiónový průvod na vrch Vítkov, lampión dostane od pořadatelů každý příchozí zdarma.

K oslavám se přidá církev

Zajímavá akce se koná v pátek od 23:15 v chrámu svatého Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Zde na příchozí čeká literární čtení úryvků z děl autorů zemí Evropské unie v originále, číst budou Češi i cizinci, příspěvky budou také ve staroslověnštině a romštině, do půlnoci zazní úryvky z děl současných členů EU a po půlnoci členů nových. Akce se zúčastní jako čestný host kardinál Vlk.

SOBOTA 1.května

Valdštejnská zahrada: diskuze s Havlem

Lidovou slavnost ve Valdštejnské zahradě pořádají v sobotu od 17 do 22 hodin šéfové Senátu Petr Pithart a Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek. Lidé si mohou prohlédnout historické sály Valdštejnského paláce a pohovořit si s politiky a diplomaty včetně exprezidenta Václava Havla.

Návštěvníci si mohou poslechnout jazz, staropražský šraml a irskou hudbu. Připraveno pro ně bude občerstvení, pivo, klobásky a národní specialita, tvarůžky.

Jazz most

Milovníci jazzové hudby mohou přijít také v sobotu do Mánesa na akci Jazz most, která začíná od 20 hodin a potrvá až do půlnoci. Poté následuje Jam session kavárna a klub, setkání hudebníků a spontánní muzicírování. Vstupenky na akci se dostanou přímo v Mánesu a agenturách Ticketpro, Via Musica a BT Bohemia Ticket.

Koncert v Rudolfinu

K oslavám přispěje i sobotní koncert ve 14:30 v Rudolfinu, který je zároveň i vzpomínkou na sté výročí úmrtí jednoho z největších českých skladatelů, Antonína Dvořáka. Podrobnosti najdou lidé na adrese www.antonindvorak2004.cz.

Mariánská pouť

Ve strahovské bazilice Nanebevzetí Panny Marie bude v sobotu od 10 hodin na počest sjednocování Evropy slavná mariánská pouť.