Kde přežívá duch hippies

Proč se centrem hippies stalo právě "Frisco", jak městu přezdívají turisté či lidé z okolí? Odpověď je jednoduchá, je to město s tradicí. A to ne ledajakou - s tradicí beatnickou.

Beatnická éra

Do San Franciska mířil na svých cestách Amerikou beatnik Jack Kerouac či Allen Ginsberg. Nemluvě o Lawrence Ferlinghettim, který si v padesátých letech otevřel na Columbus Avenue knihkupectví City Lights, ráj všech beatniků.

Nasát beatnickou atmosféru je dnes možné jak v knihkupectví, tak v protější hospůdce Vesuvio, kde na stěnách visí portréty a texty beatniků.

Ve chvíli, kdy se stárnoucí beat generation přestěhovala do okolí uliček Haight a Asbury, se vše rozhodlo. Se svými sousedy, mladými studenty kalifornské univerzity, měli beatnici mnoho společného. Zbývalo jen beatnickou filozofii odcizení a zen-buddhismus nahradit sexem, rock'n'rollem, a hlavně všeobjímajícím LSD. Tak je zastihla šedesátá léta, která proměnila okolí Haight a nedaleký Golden Gate Park v Mekku alternativní kultury.

Atrakce: Gratefull Dead

Pokud byste sem v té době zabloudili, mohli jste si například zajamovat v domě číslo 710 v ulici Ashbury, kde bydleli muzikanti z kapely Grateful Dead, nebo si počkat, kdy začne jeden z jejich pouličních koncertů. Z Grateful Dead se tehdy stala taková atrakce, že turistický autobus zastavoval před jejich domem.

Ačkoliv většina pravověrných hippies odešla do důchodu a Timothy Leary i Jerry Garcia zemřeli, závan renesance šedesátých let v těchto uličkách zůstává dodnes. A nejde pouze o kluby a novodobou květinovou mládež, posedávající na ulici. Jsou to především obchůdky, ve kterých je možné sehnat vše: secondhandové oblečení i "cédéčka", pohlednice s fotkami Jana Saudka či rolničky z Indie.

Také v nedalekém Golden Gate Parku lze získat pocit, že se nic moc nezměnilo. Na trávě - stejně jako před čtyřiceti lety - posedávají studenti nedaleké univerzity.

Může se hodit

Kam na nákupy:



Okolí ulic Haight a Asbury jsou vhodným místem pro nákupy dárků. Koupit zde lze kazety, CD, knihy, oblečení, plakáty, fotografie i drobné dárkové předměty.



Kam ještě v San Francisku:



Mezi turisticky nejvyhledávanější atrakce San Franciska patří obrovský most Golden Gate, ale i nábřeží Fishermans Wharf. Zde je možné ochutnat čerstvé plody moře či potkat Boba Marleyho, tedy pouličního muzikanta, hrajícího jeho písně. Neopomeňte sanfranciskou zvláštnost - tramvaj, taženou ocelovým lanem pod povrchem vozovky, která vás doveze až ke klikaté Lombard Street.



* V polovině šedesátých let žilo v okolí ulic Haight a Asbury asi patnáct tisíc hippies



* V létě 1995 dopadla na ulice Haight a Ashbury morová rána: zemřel zpěvák skupiny Gratefull Dead Jerry Garcia



* V okolí ulic Haight a Ashbury seženete vše, co je spojené s květinovou érou: secondhandové kazety, oblečení či batiku Legendární knihkupectví beatnika Lawrence Ferlinghettiho



REPRO: CITY LIGHT BOOKS