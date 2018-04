Kde oči září dospělým i dětem. Mikulášský výlet do Pekelných sklepů

Úštěk leží na silnici č. 15 mezi Litoměřicemi a Českou Lípou. Kromě Čertího muzea jsou zde známé "ptačí domky", synagoga či fotomuzeum. Nedaleko stojí zřícenina hradu Hrádek neboli Helfenburk, v nedalekém Ostrém je poutní místo s kostelem.

Otevřeno:

Od úterý do neděle od 10 do 12 hodin, odpoledne od 13 do 16 hodin. Prohlídky začínají každou celou hodinu nebo dle předchozí domluvy.

Vstupné: dospělí 60 korun, děti a důchodci 40 Kč.

Více o muzeu: www.certi-muzeum.com