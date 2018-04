Kde ochutnáte nejvýše vyrobené ledové víno v Evropě

, aktualizováno

Tohle by se vám v Krkonoších nejspíš nestalo! Když po šesti hodinách jízdy dorazíme z Prahy do Pitztalu do našeho hotelu Tieflehnerhof, recepce je zavřená. Jaký div, je půlnoc. Po jednom telefonátu se však dveře otevírají a vítá nás majitel s úsměvem a nabídkou sýrové mísy k pozdní večeři.