Kde najdete skalní hrady i léčivé prameny. Na kole do Lužických hor

Naším cílem bude několik přírodních a zejména kulturních zajímavostí – navštívíme zámek Lemberk s přilehlým parkem a romantickou studánkou s léčivým pramenem, skalní hrad Sloup nebo zámek v Zákupech. Čas si můžeme udělat i na unikátní skalní města nebo se zastavit v jednom z historicky nejstarších měst českého severu, Jablonném v Podještědí.

Výlet ideálně zahájíme na jedné ze tří památek – Sloup, Zákupy a Lemberk totiž vytvářejí přibližný tvar trojúhelníku. Naše putování můžete absolvovat na kole, popisovaný okruh vede po cyklotrasách, převážně po vedlejších silnicích a polních cestách, a měří 47 kilometrů.

Skalní hrad Sloup

Za start volíme Sloup v Čechách, vesničku s unikátním stejnojmenným skalním hradem. Název hradu i vesnice není náhodný, středověké opevnění totiž stojí na 30 metrů vysoké pískovcové skále, připomínající stolovou horu.

Dnes na rozsáhlé vrcholové plošině již původní hrad nestojí, ale najdeme tu například skalní kapli, kostel nebo poustevnu. Pod těmito stavbami se potom skrývá ve skále vytesaný komplex sálů, chodeb a přístupových schodišť. Po hraně ochozu vede cesta s několika vyhlídkovými body s pěkným rozhledem po okolí.

Prohlídka celého komplexu trvá přibližně 1–1,5 hodiny a zakončit ji můžeme krátkou procházkou kolem přilehlého rybníka, výstupem po červené značce na nedalekou vyhlídku Na Stráži nebo průzkumem Samuelovy jeskyně – odevšad se vám naskytnou zajímavé pohledy na hrad.

Letecký pohled na hrad Sloup

Po prohlídce sedneme na kolo a vydáme se k následujícímu cíli, necelých 10 kilometrů vzdálenému zámku v Zákupech. Trasa vede zpočátku po cyklotrase 3062 a sleduje stále silnici 3. třídy č. 268 směr Zákupy.

Hned dva kilometry od Sloupu před obcí Dvojkov můžeme navštívit menšího bratra hradu Sloup, takzvaný Svojkovský hrádek. Ze skalního hradu ze 14. stol. se dodnes dochovaly pouze zříceniny v podobě skalního suku se světničkami, průchodem, schody a zbytky zdiva paláce. Pokud bychom se chtěli vyhnout jízdě po silnici, můžeme za Svojkovem odbočit vpravo na zelenou značku a do Zákup dojet terénem přes les.

Ze Zákup do Jablonného

Městečko Zákupy se pyšní renesančním zámkem zasazeným do údolí Svitavky s přilehlým anglickým parkem. Zámek je zajímavý zdobenou zámeckou kaplí a děti zde zaujme zejména výběh s medvědy nebo dětské interaktivní prohlídky s princeznou. Relaxovat můžeme v přilehlém, nedávno zrenovovaném parku založeném v 19. století.

Medvědi ve výběhu v zámku Zákupy Zámek a park v Zákupech

Po prohlídce zámku pokračujeme na kole údolím proti proudu říčky Svitavky. Cyklotrasa č. 3045 vede po vedlejších silnicích až do Jablonného v Podještědí a tento úsek měří 18 kilometrů. Na trase si můžeme všimnout zajímavého kopce po pravé straně trasy, 591 metrů vysokého vrcholu Tlustec. Tato samostatně stojící dominanta byla v předchozím desetiletí předmětem bojů ochranářů a místních obyvatel s těžařskými společnostmi, které zde dolovaly prvotřídní čedič.

Městečko Jablonné v Podještědí, kam zakrátko přijedeme, vzniklo jako jedno z historicky nejstarších měst českého severu kolem roku 1240 v místě větvení staré obchodní stezky, vedoucí z Čech do Lužice. Za zastavení nebo prohlídku rozhodně stojí bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v centru města. Tato výjimečná stavba s 34 metrů vysokou kopulí a průčelím s početnými sochami od J. F. Bienerta patří k předním stavbám barokního stavitelství ve střední Evropě.

Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném

Z Lemberka zpět do Sloupu

Může se hodit Užitečné weby Ubytování v oblasti a informace o dalších zajímavostech: www.luzicke-hory.cz

Skalní hrad Sloup: www.hradsloup.cz

Zámek Zákupy: www.zamek-zakupy.cz

Zámek Lemberk: www.zamek-lemberk.cz

Z Jablonného pokračujeme po zelené turistické značce proti proudu Panenského potoka až mineme rybník Markvart, za nímž se cesta vnoří do romantického údolí.

Tady, pod nedalekým zámkem Lemberk, se nachází pramen údajně léčivé vody, takzvaná Zdislavina studánka. Pramen byl pojmenovaný po nejznámější obyvatelce hradu Lemberk Zdislavě, která proslula charitativní činností a zázračnými léčitelskými schopnostmi. Pramen zdobí empírový gloriet, ozdobná romantická besídka s osmi toskánskými sloupy, postavená na přelomu 18. a 19. století.

Po osvěžení léčivou vodou pokračujeme údolím kolem Pivovarského rybníku k silnici, po níž vyšplháme na návrší k zámku Lemberk.

Dnešní raně barokní zámek, zbudovaný na místě původně gotického hradu ze 13. století si můžeme prohlédnout během jednoho ze dvou prohlídkových okruhů. Příjemná je i procházka v zámeckém parku, kde stojí Bredovský letohrádek, soubor hrázděných domků, vodárenská věž i kaple Nejsvětější trojice, později známá jako kostelík blahoslavené Zdislavy.

Letecký pohled na kopec Tlustec s lomy

Závěrečný, zhruba 20 kilometrů dlouhý úsek zpět do Sloupu pojedeme opět po vedlejších silnicích a přiblížíme se na dohled hřebenům Lužických hor. Nejprve sjedeme od zámku k hlavní silnici, kterou přejedeme a pokračujeme přes osadu Lvová údolím Kněžického potoka do Kněžice.

Hezký úsek po zpevněné polní cestě nás přivede do malebných Heřmanic v Podještědí a kolem ranče Malevil pokračujeme do Mařenic – roztroušené vesnice se zajímavou lidovou architekturou. Cyklotrasa 3053 pokračuje dále do Cvikova s nedalekým skalním městem, odkud je to do Sloupu v Čechách posledních šest kilometrů cesty.

Trasa výletu Soubory s trasou pro GPS zařízení stahujte ZDE.

Zobrazit místo Méně známé památky Lužických hor na větší mapě