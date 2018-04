Kde najdete nejprudší sjezdovku v Česku

Jinak je Šumava ideální na lyžování pro děti. Ve skiareálu Lipno patří nejmenším lyžařům výukové hřiště Foxpark se dvěma pohyblivými koberci, dětským vlekem, slalomová dráha se zvířecími figurkami, dětský kolotoč nebo snowtubingová dráha.

Penguinland ve skiareálu Špičák nabízí dětské lyžařské hřiště s baby vlekem, stoupacím kobercem, figurkami zvířátek a dalšími pomůckami pro výuku lyžování. Celý prostor je ohraničen, čímž je zajištěna bezpečnost malých lyžařů.

Pro zkušenější lyžaře je ideální skiareál Špičák u Železné Rudy. Největší šumavský areál se loni premiérově zařadil mezi sedm nejlépe hodnocených areálů u nás. A mezi českými top areály má nejnižší ceny. Kdo si troufne, může tam kromě jiných sjezdovek vyzkoušet jízdu po nejprudším svahu v České republice. Sjezdovka Šance má v horní části sklon více než čtyřicet stupňů.



Skiareál Špičák

Podobné lyžování, navíc s komfortem kabinkové lanovky, nabízí také lyžařský areál Velký Javor. Leží už v německé části Šumavy, ale jen pár kilometrů za hranicí. Podmínky podobné malým alpským střediskům nabízí v rakouské části Šumavy areál Hochficht nedaleko Lipenského jezera, kde mají lyžaři k dispozici 20 kilometrů sjezdovek a vozí je tři čtyřsedačkové lanovky.

Lyžování na Šumavě letos podražilo, většina lyžařských areálů proti loňsku zvedla ceny. I tak ceny jízdného zůstávají ve srovnání s jinými lyžařskými areály v tuzemsku celkem příznivé.

V největším středisku na Špičáku cena denní jízdenky nepřesáhne pětistovku. Lístek stojí 490 korun. Na Zadově i ve Skiareálu Lipno vyjde celodenní permanentka na 470 korun, o 20 více než loňskou zimu.



Po kliknutí se mapa zobrazí v původní velikosti

Po loňské špatné sezoně správcům areálů sice nezůstaly žádné velké peníze na investice, přesto si lyžaři všimnou některých vylepšení. Třeba na železnorudských Samotách je modernizovaný snowpark. Na Špičáku se zase těší, jak tu vyzkoušejí výrobu umělého sněhu, který umějí nastříkat na 80 procent sjezdovek. Loni investici za 15 milionů korun nemohli kvůli mírné zimě pořádně otestovat.

To samé platí také ve Skiareálu Lipno, kde si vloni pořídili nová sněhová děla a technologii za 22 milionů korun, ale počasí jim nedovolilo systém naplno vyzkoušet. Letošní novinkou pro lyžaře mířící do střediska u Lipna je vlak Yetti, který bude jezdit od 18. prosince do 23. února každou sobotu a neděli z Tábora přes České Budějovice do Lipna nad Vltavou bez jediného přestupu. Z vlakového nádraží doveze lyžaře ke sjezdovkám autobus.



Skiareál Špičák

V Kašperských Horách si budou moci návštěvníci zase vyzkoušet snowtubing s novou dráhou plnou záhybů a otáček. Nové překážky tam mají také snowboardisté, areál nabízí také běžecké tratě přímo z parkoviště.

Do šumavských kopců míří každoročně tisíce běžkařů. Na ně čekají desítky upravených stop a od letošního roku jedna zajímavá novinka - díky systému GPS mohou dopředu zjistit, kterou běžeckou stopu a kdy přesně správci upravili rolbou. Údaje najdou na internetu.

Každá rolba na úpravu běžeckých stop má namontovaný navigační přístroj. Jakmile vyjede do terénu, zobrazí se její pohyb na internetové stránce www.bilastopa.cz.





Když rolba na stopu najede, ukáže se na internetu v jedné barvě, druhý den se ta samá barva změní v jinou a třetí den v další barvu. Běžkaři tak on-line vidí, jak stará stopa je.

Milovníci snowboardu si mohou vyzkoušet nový Horsefeather snowpark na Špičáku, který nabízí raily a bedny a každodenní údržbu shaperem.