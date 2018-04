Kde najdete nejkrásnější pláže Středozemí

RADY PRO TURISTY VYRÁŽEJÍCÍ K MOŘI Co si přinesu na pláž, to si také odnesu!

Většinou platí, že všechno, co zůstane poblíž moře, se do něj také dostane. Je proto dobré po sobě vždy pečlivě uklidit. Dokonce není důvod zahazovat do křoví ani slupku od banánu, přestože přírodě tolik neublíží. Nic nezabíjet!

Každý touží po oblázku nebo po mušli, ale není důvod odvážet si jako suvenýr cokoli, co bylo původně živé. Když si najdete u břehu hezkou mušli, ponořte ji do slané vody a počkejte, jestli z ní nevyleze třeba poustevník. On ji našel a obydlel první, tak to respektujte! Nekupovat sušené mořské suvenýry!

I sušený krab či hvězdice z obchodu pochází z moře, odkud ji pravděpodobně vytáhl někdo z místních. Takovou koupí podporujete zbytečné plenění moří. Vyplatí se sledovat i to, jaké mušle vám v obchodě nabízejí. Velmi často je možné třeba v Chorvatsku narazit na mušle pocházející z druhé strany světa. Nákupy ryb nejlépe na rybích trzích!

Nákupem od místního rybáře podporujete místní obyvatele, a zároveň se tak vyhýbáte zboží z obřích plovoucích továren, které nadměrným rybolovem plení moře a oceány. Místní rybáři většinou používají méně agresivní metody lovu. V restauracích přemýšlejte, co jíte!

Některé druhy živočichů v mořích ubývají. To je třeba příklad langust. Z talíře se langusta do moře už nikdy nevrátí. Nejezte velrybí maso!

Koupí pokrmů z velryb podporujete lov ohrožených kytovců. V Evropě se snad do takové situace můžete dostat jen při návštěvě Islandu. Jinde v Evropě se to nestává.