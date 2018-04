Kde najdete nejkrásnější pláže Evropy

Modré vlajky uděluje od roku 1987 Nadace pro ekologickou výchovu při Radě Evropy, která má sídlo v Kodani. Měřítka, podle kterých se modrá vlajka pláži propůjčuje (vždy na jeden rok), jsou velice přísná a zabírají 25 hustě tištěných stran.

Sleduje se kvalita vody (včetně obsahu bakterií, organického i anorganického znečištění), průzračnost moře, čistota pláže, vybavení, možnosti zábavy, atd. Původně byly modré vlajky evropskou akcí, ale časem se činnost nadace rozšířila i do dalších světadílů.

V Evropě je modrou vlajkou oceněno několik tisíc pláží (například v Řecku 432, ve Španělsku 480).

Informace o kvalitě pláží se shromažďují na adrese www.blueflag.org, kde si můžete pod jednotlivými zeměmi zkusit vyhledat tu "vaši" lokalitu.

VYBRANÉ TIPY NA KRÁSNÉ EVROPSKÉ PLÁŽE (plus jeden asijský):

Španělsko

Mallorca, Platja de Formentor

Platja de Formentor na severu ostrova je dlouhá 510 metrů, je z jemného písku, nechybí sprchy. Okolí je velice malebné a romantické. Poloostrov Formentor vybíhá 13 kilometrů do moře a jeho místy až 400 metrů vysoké skály do něj prudce spadají.

Leží tu luxusní hotel Formentor, první svého druhu na Mallorce, postavený ve dvacátých letech a dodnes nejznámější na ostrově.





Ibiza, Platja de Ses Salines

Nádherná, 1500 metrů dlouhá pláž s dunami, mělké písčité dno. "Oblečené" úseky přecházejí postupně v nudistické a naopak. Jedna z nejznámějších pláží na Ibize, setkávají se tu všechny známé osobnosti, čas volna tu tráví i profi tanečnice a tanečníci místních obřích diskoték. Příjemné hospůdky, skvěle chlazené pivo (vyšší ceny).

Menorca, Cala en Porter

Písečná, 120 metrů dlouhá a stejně široká pláž. Hotely u této pláže patří k nejstarším na ostrově. Je tu půjčovna slunečníků i lehátek, restaurace a občerstvení, půjčovna sportovního vybavení. V blízkosti pláže je skalní restaurace s terasou Cova d´en Xoroi (přes den restaurace, v noci diskotéka). Jedná se o jedno z nejznámějších a nejnavštěvovanějších míst na ostrově.







Řecko

Korfu, Glyfada

Glyfada - jedna z nejhezčích organizovaných pláží na ostrově. Je dlouhá a písečná, s mírným přístupem do moře, lehátka a slunečníky k dispozici za poplatek, placené parkování, možnost občerstvení v několika přilehlých tavernách. Doporučujeme navštívit ve všední den, v neděli se sem sjíždějí obyvatelé celého ostrova.





Kréta, Préveli

Pláž se rozkládá u ústí řeky Mégalo Potámo (doslova Velká řeka), ve skutečnosti je to ovšem spíše jen malá říčka. Řeka, tekoucí strží Kourtaliotiko, tu vytváří minideltu, lemovanou datlovými palmami, oleandry a eukalypty. Je tedy možné se koupat jak v moři, tak v říčce s hlubokými tůňkami. K dispozici bývají i čluny, jimiž lze vyrazit proti proudu. Podél břehu si také můžete vyrazit do soutěsky, je to velmi romantická a příjemná procházka.





Rhodos, Líndos

Malá, velmi romantická pláž přímo pod antickou akropolí leží v chráněné zátočině s přírodním přístavem a má velmi romantickou atmosféru zejména vpodvečer.





Chorvatsko, Punta Rata

Pláž Punta Rata v letovisku Brela ve střední Dalmácii je dlouhá 1,5 kilometru a je rozčleněna do několika malých zátok. Je z drobných oblázků, lemovaná rozsáhlými borovými lesy a romantickými skalisky. Byla zařazena i mezi deset nejhezčích pláží světa.



Zdroj: HTZ/Chorvatské turistické sdružení



Dubrovník

Jedna z nejkrásnějších "městských" pláží Evropy leží přímo pod starými hradbami města. Voda je tu průzračná, podklad z menších oblázků. Nejromantičtější je po ránu a vpodvečer.

Nevýhody - dražší občerstvení, na úplném začátku či konci sezony nepříliš udržovaná.







Černá Hora

Budva

Budva je obklopena soustavou písečných pláží, nejhezčí je ta poslední na severním okraji města, přichází se po chodníčku, vytesaném do skály. Pláž je z jemného žlutého písku, přímo pod příkrou skálou. Po západu slunce se mění v místo setkávání mládeže, hraje se na kytary, dělají se tu pikniky při loučích.







Itálie

Santa Maria del Cedro

V pevninské Itálii platí, že čím více na jih, tím hezčí pláže a čistější moře. Ty nejhezčí (kam jezdí na dovolenou i sami Italové) jsou v Kalábrii, která má pobřeží dlouhé 800 kilometrů. Je členité se skalnatými mysy útesy, které oddělují malé romantické pláže z jemného písku.



Jedna z nejhezčích pláží je u městečka Santa Maria del Cedro. Je dlouhá asi 500 metrů, široká sto a zajímavá je tu i možnost potápění do podmořských jeskyní, případně vyjížďky na malých rybářských bárkách.

Sardinie

Castelsardo na severozápadním pobřeží ostrova je rozkošné starobylé městečko se stinnými křivolakými uličkami, nad mořem se tyčí středověký hrad jak z pohádky a z jeho ochozů je vidět Korsika i ostrov Asinara. V okolí malého města jsou krásné dlouhé písečné pláže, a protože turistický ruch se soustřeďuje více na východní a jižní část ostrova, jsou téměř liduprázdné. Moře je průzračné a taverny báječné!





Turecko

(jeden asijský tip na závěr, neb sem v sezoně jezdí hodně českých turistů)

Olu Deniz

Nedaleko letoviska Fethie je tzv. Laguna snů Olu Deniz (doslova Mrtvé moře), kam turisté jezdí za koupáním buď taxíky, nebo dolmusy (mikrobusy zastavující na mávnutí). Modrá voda, zelené piniové háje a bílý písek na skvěle organizované pláži určitě stojí za zajížďku. Z velké části je z této oblasti národní park. Penziony a hotýlky, které tu stojí, byly vybudovány ještě před jeho zřízením.

Přízvisko Mrtvé moře dostala laguna proto, že je zde vždycky klidná voda bez vlnobití a jediným zvukem, který je možné tu slyšet, jsou tiše šumící stromy.

Opalování pod modrou vlajkou

Na závěr je třeba říci, že modré vlajky se udělují jen větším plážím, na nichž je veškerý komfort, takže v seznamu nenajdete menší divoké plážičky, které si na místě musíte najít sami (můžete se třeba poptat domorodců nebo vyjet na pátrání podél pobřeží na skútrech či kolech z půjčovny). Na místě je ovšem opatrnost (stručně řečeno nejprve se pořádně podívejte, do čeho lezete) a musíte počítat s tím, že si veškeré občerstvení (zejména nápoje), opalovací krémy atd. musíte vzít s sebou.